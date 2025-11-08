美國康乃爾大學（Cornell University）宣布與川普政府達成協議，將向聯邦政府分期支付6000萬美元（約新台幣18億6000萬元），以恢復被凍結的2億5000萬美元研究經費。

康奈爾大學校長柯里科夫（Michael Kotlikoff）7日發表聲明說，聯邦政府同意立即恢復，並撥付大學的科學研究經費，並認定康乃爾大學有資格獲得新的撥款和資助。聯邦政府對康乃爾大學的相關調查和審查已結束。

根據柯里科夫公布的協議條款，康乃爾大學除了向聯邦政府分期支付3000萬美元和解金外，還將在3年內投資3000萬美元，用於旨在提高生產效率和降低成本的農業計畫。

康乃爾大學須每季向教育部提供招生數據，數據應按學校各學院、種族、成績等細分，校長須每季親自確認協議的執行情況。這項協議有效期至2028年底。

美國教育部長馬洪當天在社群媒體證實與康乃爾大學達成協議。

今年4月，川普政府宣布凍結原定撥給康乃爾大學的數億美元聯邦研究經費。康乃爾大學6月指出，學校面臨巨大財政壓力，預計將裁員，並已開始全面審查全校的課程和人員編制。

自今年1月以來，川普政府對多所美國頂尖大學發出威脅，聲稱如果校方不調整政策，將面臨削減資金的後果。川普政府的主要要求，包括根除所謂「反猶太主義」以及廢除高校向少數族裔傾斜的多元化措施。哥倫比亞大學、布朗大學、賓州大學等宣布與聯邦政府達成協議，哈佛大學等大學仍在與政府談判。