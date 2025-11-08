佛光山即日起至14日舉辦國際書展暨蔬食博覽會，今（8）日開幕活動在佛館大覺堂舉行。（佛光山提供／任義宇高雄傳真）

佛光山即日起至14日舉辦國際書展暨蔬食博覽會，今（8）日開幕活動在佛館大覺堂舉行，吸引超過1600人共襄盛舉，高雄市長陳其邁與會表示，佛光山智力推動偏鄉教育與教育平權，也讚回到佛光山「就像回到家一樣」。

今年度活動活動以贈書儀式為序幕，訂出「天天向上．好看好吃好玩」主題，規畫名家講座、電影賞析、環教列車等多元內容，並結合藝術家榮念曾的「天天向上－藝術創作展」概念延伸，展現文化、教育與環境的融合。

高雄市長陳其邁出席頒贈感謝狀予佛光山住持心保和尚，表示回到佛光山「就像回到家一樣，溫暖又開心」，並肯定佛光山長期推動偏鄉教育平權，結合蔬食與環境教育，打造綠色生活，並強調珍惜萬物的價值觀是孩子成長的重要起點。

開幕活動也同步舉辦2場贈書儀式，「永遠從關懷出發」贈書儀式中，心保和尚、洪淑幸、國際佛光會署理會長慈容法師等代表致贈；福山國中校長姜正明致詞表示這不只是贈與，是責任與使命；「文化深耕」贈書中，則由佛光山慈悲社會福利基金會贈書予26所學校，台南市政府教育局副局長王崑源、屏東縣政府教育處處長陳國祥、彰化縣福德國小校長卓鴻賓頒發感謝狀致意。

心保和尚表示，佛光山開山祖師星雲大師重視讀書，這是增加智慧最快的方法，因此主題訂定「天天向上」，就是希望能透過贈書等活動讓每天都要進步，「好看好吃好玩」則是相信大家每天都會很幸褔，活動現場還有在地小農推出優質農產品，希望大家增加智慧、身體更健康。