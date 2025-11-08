今年台灣最大的WordPress社群盛會「WordCamp Taiwan」，於7日至8日在高雄亞灣新創園、高雄展覽館舉行。今年WordCamp Taiwan首次移師南台灣。由高雄市政府擔任指導單位，並獲高雄市政府經濟發展局贊助支持，為高雄市的科技與人文氛圍，注入開源社群的新能量。

WordCamp Taiwan 2025總召集人李冠緯（Bruce Lee）表示：「WordPress 不僅是一個網站架設工具，更是一個全球社群共同創造與學習的平台。今年我們選擇在高雄舉辦，就是希望與高雄的智慧城市發展結合，讓更多人看見開源如何推動地方創新與產業連結。」

本屆活動共吸引超過200名與會者共襄盛舉，其中多數會眾來自高雄以外的縣市，並吸引來自香港、新加坡、馬來西亞、大陸、日本、泰國、美國、拉脫維亞等地的國際講者與參與者，從嶄新視角體驗WordPress生態系。

WordCamp是一場專為WordPress愛好者與使用者舉辦的實體交流會，由世界各地的社群志工自主籌辦。活動結合研討會與交流會的形式，提供一個交流網站開發、設計與使用經驗的平台。

WordPress是一套免費開放原始碼（Open Source）的內容管理系統，它降低了製作網站的門檻，讓每個人都能創建與分享內容。李冠緯指出：「目前全球有超過43％的網站是用WordPress架設，其中包含很多知名機構與品牌。此外，世界上許多國家都有活躍的WordPress社群，台灣也是其中之一。」

自2006年在美國首度舉辦以來，WordCamp已於六大洲65個國家、382個城市舉辦超過1,200場次，是以「社群為核心」的國際性非營利活動。每一場WordCamp都由在地志工籌組，並依據當地文化與城市特色設計活動主題與視覺，營造出不同於一般科技研討會的氛圍，展現社群精神與在地魅力。

台灣自2018年以來已主辦5場獲WordPress官方認可的WordCamp，本屆於南台灣首度登場，是台灣各地開源社群串連的里程碑。本屆活動共獲得20間企業贊助，其中8間為資訊科技與開源技術領域具代表性的國際品牌，展現全球開源社群對高雄市作為開源交流與創新基地的信賴。

在兩日的活動中，與會者將參與14場專題演講、Lightning Talk、工作坊與社群互動活動，議題涵蓋AI、資安、行銷設計與網站開發實務。李冠緯補充：「我們觀察到，本屆WordCamp有超過50％與會者為首次參加，遠高於台灣過去幾屆的25％，顯示我們的確成功拓展了社群的版圖，吸引更多新力量的加入。」

今年WordCamp Taiwan 2025的與會者中，約30％為開發者、20％為設計師、15％為內容創作者、10％為行銷人員，其餘則包含企業經營者、教育工作者等多元背景，展現WordPress生態的跨領域應用與整合潛力。

李冠緯強調：「WordCamp的魅力在於它不是只有技術交流，還有更多人與人之間的連結。每一次交流都可能激發新的創意跟合作。我們期待未來有更多新朋友加入，一起讓台灣的WordPress社群更壯大。」

在高雄市政府與經濟發展局的協力下，WordCamp Taiwan 2025匯聚來自世界各地的開源夥伴，讓高雄成為知識分享與技術交流的重要舞台。以社群為核心、以開源為願景的盛會，也象徵城市持續以多元、開放的精神與世界接軌。