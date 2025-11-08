2025年創價美術館第三檔展覽，同步推出「悠然望玉山——林玉山藝術實踐」展，以及「逆風前行——高一峰紀念展」，8日下午雙展舉行聯合開幕儀式，由林玉山公子林柏亭、高一峰家屬楊燕敏共同主持，立法委員邱議瑩、高雄市政府副祕書長王宏榮、臺灣藝術大學教授羅振賢、屏東大學教授黃冬富、成功大學教授蕭瓊瑞、國立歷史博物館前館長王長華，以及藝術家林顯宗、洪根深、劉耿一、在地書畫學會理事長、約30所參與創價行動美術館的中小學校長、主任等，皆前來共襄盛舉。

台灣創價學會理事長林釗致詞時說道，這是第四度舉辦林玉山畫展，此次與多所公私立美術館、私人藏家合作，呈現林玉山一生藝術實踐的歷程。2009年創價首次為高一峰舉辦巡迴展，今年適逢高一峰誕辰110周年，承蒙高一峰之子高燦、楊燕敏伉儷將其橫跨各時期之水墨、油畫、書法創作與手稿，捐贈給創價典藏，策展團隊精選重要作品，呈現高一峰逆風前行的生命軌跡。

王宏榮提到，林玉山、高一峰都是台灣美術界佔有重要地位之藝術家，好作品要有精彩策展，感謝創價自2003年開始推動藝術教育，讓民眾以便捷、可及性高的方式，認識台灣美術史，也讓藝術成為市民的日常。羅振賢是林玉山、高一峰的學生，他說林老師始終親切溫暖，總是參與學生的畫展，鼓勵其創新的想法。而高一峰老師在藝專執教時，簡單幾筆便能詮釋欲表達之物象，令人印象深刻。高老師過世後，師兄高燦日日思索如何處置這批作品，如今看到由創價來典藏，感到安心，創價是台灣美術館中最用心於典藏的單位，希望繼續為藝術家服務，建構百年美術史指日可待。

蕭瓊瑞對於展場的布置、設計、燈光，皆給予高度評價，他說：「布置本身，能讓藝術變得更有魅力。」也提到創價展出的這2位藝術家相差8歲、一北一南，皆歷經歷史波折，但他們的作品跨越時空限制，一起留存下來，甚至一起展出。藝術的偉大，在於創作和保存都須付出極大代價，向2位藝術家致上最高敬意。林柏亭感謝創價堅持20多年，持續走在建構台灣美術史之路，近年來更朝深度發展，像這次兩個展搭配專書學術性的論文，內容也更為精實，讓人感受到創價的展覽從廣度到深度，不斷地精進。

為了拉近民眾與藝術間的距離，創價美術館與逢甲大學教授鄭月妹、設計師何羽凡合作，設置AR互動區，讓民眾體驗藝術作品的動態想像。另設有「小老虎頭套製作」、「水墨體驗」專區，並推出四款結合藝術作品之文創Ｔ恤，於館內文創商品區販售。雙展分別於創價美術館1、2樓舉辦，即日起展出至2026年3月6日，免費入場，歡迎各界人士踴躍前來觀展。

活動資訊：

創價美術館

（1F）悠然望玉山⸺林玉山藝術實踐

（2F）逆風前行⸺高一峰紀念展

展期：11/5（三）至2026/3/6（五） 週二至週日9：30～17：00

地點：創價美術館3樓（高雄市楠梓區金富街1號)

電話：07-361-7990 分機303 執行秘書林立萱