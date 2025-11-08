日本高市早苗政府即將公布的新一輪經濟刺激方案，規模可能超過2.8兆台幣，另外還將以減稅和擴大投資為核心，協助包括人工智慧（AI）與半導體在內的17項重點產業發展，並將採取多年期預算配置，以提高政策的可預測性、穩定性和延續性。

路透社引述日經新聞報導指出，首相高市早苗預計在下週一（10日）召開的新經濟戰略總部會議上，正式提出方案架構，這個新設立的「經濟戰略總部」將作為日本工業振興的政策指揮中心。

作為高市早苗自上個月就任以來的首項重大經濟政策。她主張擴大財政支出，力圖刺激經濟成長。消息人士先前透露，這次刺激方案規模可能超過去年的920億美元，並以三大支柱為核心：抑制通膨、投資成長產業及強化國家安全。

日本政府尚未公布資金來源，但預期將針對17個戰略領域進行重點投資，除AI與半導體外，還包括造船、航太及國防等產業。

《日經新聞》進一步指出，日本政府目前正在研擬一套全新的企業減稅機制，允許企業將一部分的資本支出，例如機械設備或廠房建設等項目，從公司稅中進行扣抵。這項措施的推出，意味著日本政府的政策方向將從過去較為側重中小企業，轉為適用於各種不同規模的企業，展現了更為廣泛的扶植力度。