匈牙利總理奧班（Viktor Orban）8日在白宮與美國總統川普會晤後，成功爭取到一項重大讓步，美國將豁免匈牙利使用俄羅斯能源的制裁，為期一年，布達佩斯得以繼續進口俄國石油與天然氣，以及繼續興建與俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）合作的核電廠。

英國天空新聞（Skynews）報導，根據白宮官員說法，這項豁免是川普政府針對俄羅斯化石燃料制裁的特例。歐爾班說，匈牙利獲准繼續透過「土耳其溪」（TurkStream）天然氣管線與「友誼」（Druzhba，前譯「德魯茲巴」）石油管道進口俄國能源，不受美方制裁影響。他表示：「我們請求川普總統解除制裁，他同意並決定不適用於這兩條管道。」

川普對此回應表示理解，強調匈牙利的地理限制使其能源選項有限：「他們沒有海港，無法像其他國家那樣輕易進口能源。雖然匈牙利是個偉大的國家，但缺乏出海口確實造成困難。」

川普並指出，許多歐洲國家多年來仍從俄羅斯購買石油與天然氣，「我問他們，這又是怎麼回事？」

過去一年，歐盟各國已大幅削減甚至停止自俄羅斯進口能源，並多次敦促布達佩斯改變依賴結構。然而，奧班政府始終堅持維持俄羅斯供應，稱其對內陸國匈牙利「至關重要」。

10月22日，川普政府才宣布對俄羅斯兩大石油公司實施制裁，這被俄羅斯總統普丁形容為「不友善行為」。然而，川普如今卻為盟友奧班開出特例，顯示他在對俄政策上仍保留相當的靈活空間。

烏克蘭戰爭以及匈牙利俄核電廠工程

雙方也談及烏克蘭戰爭議題。川普表示：「基本的問題是他們（雙方）還不願意停戰，但我認為他們最終會的。」當川普詢問奧班是否認為烏克蘭有可能贏得戰爭時，歐爾班回答：「奇蹟也許會發生。」

在會談中，雙方除討論制裁與能源議題外，也簽署了一系列能源合作協議。美國國務院指出，匈牙利將購買美國液化天然氣（LNG），合約總額預估約6億美元。兩國並同意加強核能合作，包含小型模組化反應爐（SMR）技術的發展。

此外奧班還表示，匈牙利將從美國西屋電氣公司（Westinghouse Electric Company）採購核燃料，用於該國的帕克斯（Paks）核電廠，取代過去依賴俄羅斯供應的燃料來源。

根據國際貨幣基金（IMF）資料，匈牙利去年有74%的天然氣與86%的石油來自俄羅斯。IMF並警告，若歐盟全面切斷俄羅斯天然氣進口，匈牙利的國內生產總值（GDP）可能因此減少超過4%。