東亞超級聯賽8日在菲律賓首都馬尼拉進行小組賽，5日在桃園以72比82輸給桃園璞園領航猿的馬尼拉電器，8日回到主場靠著羅梅洛、瓦赫迪各拿22分，荷里斯傑佛生也有15分、10籃板及7助攻的接近大三元表現，終場85比76擊潰領航猿，也送給領航猿本季首敗。

領航猿以米爾納19分、8籃板表現較佳，「夜王」盧峻翔雖投進4顆三分球、貢獻17分，卻也發生全隊最多6次失誤，「新台灣人」阿提諾15分、11籃板，不過前次對決拿下18分的伯朗，今天投10中3、只拿9分。