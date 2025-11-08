量子時代安全倒數計時，緯創軟體大陸事業群總經理劉建民：2030年前若不完成「後量子密碼遷移」，全球加密系統將全面失效。（藍孝威攝）

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」8日下午舉行。緯創軟體大陸事業群總經理劉建民在與談中警告，隨著量子科技加速成熟，人類現有的加密體系正面臨前所未有的威脅，「2030年如果沒有完成後量子密碼遷移，我們現在所有的密碼都將失效。」

劉建民指出，量子運算的能力將在未來幾年內突破臨界點，屆時現行所有加密技術都無法防禦量子破解。「簡單來說，量子電腦一成熟，我們所有的加密方式都會被破解，從銀行交易、供應鏈管理到加密貨幣，全都會面臨極大挑戰。」他說，這並非遙遠的科技預言，而是5年內就會出現的現實風險。

他進一步指出，高科技製造業與金融業將是最先受到量子威脅衝擊的產業，因其大量依賴安全憑證與數據加密。「不論是電子簽章、物聯網設備、自動化控制系統、交易驗證或雲端加密，一旦量子電腦出現突破，現有保護機制將全面失效。」劉建民警告，若企業未提前準備，將面臨加密破裂、資料外洩、供應鏈中斷等重大風險。

除了技術層面，劉建民也強調量子威脅帶來的國際合規與信任挑戰。「未導入後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）的企業，未來可能難以通過出口與供應鏈安全審查。」他表示，這一轉型雖具挑戰，但同時也帶來全新商機，「PQC將帶動新的安全服務與技術需求，從演算法升級、系統改造到加密顧問服務，都是新藍海。」

劉建民進一步解釋「後量子密碼遷移」的國際發展情況。他形容，PQC之於今日世界的重要性，猶如當年「千禧年危機」（Y2K）般嚴峻。

「當年的Y2K，是因為電腦系統年份只紀錄最後兩位數，1999進入2000時，程式無法識別新年份，恐導致全球銀行、交通、通訊系統都可能崩潰。」劉建民舉例：「今天的PQC問題，就像另一場全球規模的Y2K。如果2030年前不完成密碼升級，我們的銀行、交易、加密貨幣都將無法使用，整個數位世界可能陷入混亂。」

劉建民引用美國的最新政策指出，量子安全轉型的時間表已明確啟動。美國國家安全局（NSA）於2024年12月發布《The Commercial National Security Algorithm Suite 2.0 and Quantum Computing FAQ》，要求：

一、2027年1月1日起，所有美國國家安全系統（NSS）的新採購，必須符合CNSA 2.0標準；

二、2030年12月31日前，所有不支持CNSA 2.0的設備與服務必須淘汰；

三、2031年底起，全面強制使用CNSA 2.0算法；

四、2035年前，所有美國國家安全系統都須具備抵抗量子計算攻擊的能力。

劉建民補充，加拿大、德國、英國、日本、韓國、澳洲等國，也相繼發布後量子密碼遷移的國家路線圖，大多以2030年完成全面轉換為目標。「這代表全世界都已經在行動，時間真的非常緊迫。」

面對這場潛在的全球性風暴，緯創軟體已投入大量研發資源，布局後量子密碼技術的測試與應用。「我們積極參與PQC演算法研究與企業應用導入，希望協助客戶提前完成安全升級。」劉建民表示，未來幾年將是資訊安全產業的關鍵轉折期，誰能率先完成量子防禦布局，誰就能在新時代取得競爭主導權。

本論壇由中山大學、旺旺集團主辦，香港城市大學、澳門新媒體聯盟協辦。論壇首場圓桌以「智能發展·安全協同」為主題，探討人工智慧、區塊鏈與數位安全的最新趨勢。