真的不要趕時間！日前有駕駛開車行經新北市三重區龍門與仁愛街口時，因要右轉前，發現停在轉角處的行人踏上斑馬線，便趕緊煞車禮讓。沒想到，禮讓行人成功後，卻遭後方的貨車追撞車尾，讓他相當無奈。而交通事故發生後，行人也不斷邊走邊回頭看。對此，網友表示「若是貨車要右轉，我看就變行人被撞」。

一名行人於10月31日開車行經新北市三重區龍門與仁愛街口，要過馬路時，先停在路口轉角處，待確認方向後，再踏上斑馬線要過馬路。當時正好有一輛黑色轎車要右轉，發現行人後趕緊煞車禮讓。沒想到後方的一輛貨車，疑似未注意前車狀況，直接追撞，並噴出車輛碎片，撞擊聲嚇壞他，他不斷回頭看兩車發生的交通事故。

影像在網上曝光後，網友紛紛留言表示「送貨的就是這樣，只看當下趕時間衝來衝去，從不去思考車禍可能浪費的時間，你要衝幾個紅綠燈，唉」、「若是貨車要右轉，我看就變行人被撞」、「行穿線不退縮」、「我覺得路人有責任，要過馬路時低頭看手機，一抬頭就直接走過去，真的很……」、「現在的人開車技術普遍不好，對相對速度、距離以及車體邊界都無法拿捏，科技的進步讓這些人也能上路，所以大家自求多福」。