美國簽證申請人的健康狀況成為國務院要求外館核簽的重點考量之一。

繼工作簽證H1-B施加新規之後，美國川普政府移民政策又有動作。川普6日在白宮得意宣布減肥藥品大降價這天，他還發布了另一項與外國人申請美簽有關的指令。美國各地外館6日接獲通知，發放簽證新增多項必須考量的拒簽理由，包括年齡與多種可能引發增加「公共負擔」的疾病，例如糖尿病、心血管疾病等，還有肥胖。國務院尚未置評。

美國廣播公司、英國《獨立報》、南韓《韓國時報》等多國媒體引述美國專門報導醫療保健新訊的「KFF健康新聞網」（KFF Health News）6日報導，美國國務院6日以電報向所有駐外使館與領事單位發布簽證最新指南，簽證官應考量的拒簽理由新增多樣，包括年齡與可能依賴消耗美國資源的狀況：「務必考慮申請人健康條件，某些疾病恐需幾十萬美元治療，包括但不限於心血管疾病、呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、新陳代謝疾病、神經系統疾病、精神健康問題。」

除了年齡 慢性病與肥胖也成審核重點

國務院鼓勵簽證官評估是否拒簽時考慮其他健康問題，例如肥胖。指南提及，肥胖會導致氣喘、高血壓、睡眠呼吸中止症等問題，「這些全都可能需要昂貴且長期的治療」。

除了申請人自身健康條件，申請人因應健康問題的財力、家人健康狀況也成為國務院最新指南的拒簽考量選項。（示意圖：shutterstock／達志）

醫療照護財力 家人健康均列拒簽考量

申請人財力能否在未獲美國政府資助的情況下，於預期壽命內支付醫療費用、長期入住照護機構，也在核簽考慮之列。最新指南另指示簽證官考慮申請人的家人健康狀況，包括子女、年邁父母：「任何被撫養人是否殘疾、患有慢性病或其他需要護理的特殊需求狀況，導致簽證申請人無法持續就業？」

全球人口約10%罹患糖尿病，心血管疾病更是全球頭號殺手。專家認為美簽申請人的健康狀況成為一大重點，國務院最新指南大幅擴展健康狀況考量範圍，同時賦予簽證官更大的決定權。

「假設」情境拒簽？

天主教法律移民網絡公司（Catholic Legal Immigration Network）移民法規事務負責人惠勒（Charles Wheeler）說，這份指南幾乎所有簽證申請人都適用，但實務面可能僅在永久居留權申請案派上用場。他批評指南措詞與國務院《外交事務手冊》矛盾，手冊規定簽證官不得基於「假設」情境拒簽。他指出，國務院要求簽證官「自行思考申請人日後可能導致醫療緊急情況或治療費用的因素」，如此做法令人憂心，「他們未受醫學訓練也無相關經驗，不該依照個人知識或偏見預測」。

有意移民美國的外籍人士接受健康評估，多年來一直是申請美簽流程一環，移民申請人必須接受美國使館認可的醫事檢驗，包括肺結核等傳染病篩檢，B肝、麻疹、小兒麻痺等疫苗接種紀錄，亦須揭露有無嗑藥酗酒、精神健康、暴力等病史。任教喬治城大學的移民律師傑諾維斯（Sophia Genovese）指出，最新指南強調慢性病納入拒簽考量，鼓勵簽證官、體檢醫師依申請人病史推測醫療費用與在美國就業的可能，若新規立即生效，勢必在簽證面談過程引發更多問題。