中度颱風鳳凰持續增強，同時速度也不斷加快，目前以每小時35公里速度持續朝菲律賓呂宋島前進，並在登陸後北轉直撲台灣，由於路徑不斷西修，登陸地點也不斷北移，恐將從中部登陸，對北部影響大增，暴風圈侵襲北市機率也提升至53%，屆時北市是否有機會放颱風假，市府也做出回應。

鳳凰預估明天（9日）就將增強為強烈颱風，並且暴風半徑擴大至300公里，加上外圍環流，整個颱風面積比菲律賓全國還大，雖然登陸呂宋島後，會遭受當地的「中央山脈」破壞而減弱，抵達南海後則會再度增強，但北轉途中環境不利發展，預估將再次減弱，但對於是以中度颱風或者輕度颱風登陸台灣，各模式仍存在分歧。

值得注意的是，由於北轉時間比最初預估晚，加上角度也不如預期大，因此路線也從沿著台灣東海岸北上改為在中部地區登陸，對全台影響大幅上升，暴風圈侵襲北市的機率也提升至53%。此外10日、11日外圍環流恐先與東北季風產生共伴效應，為北部與宜花帶來致災性豪雨，屆時台北市是否會放颱風假也成為關注焦點。

對此北市府表示，目前鳳凰的轉向角度與路徑、強度仍有變化空間，對台灣本島影響程度充滿不確定性，因此仍在密切觀察中，是否放颱風假言之過早。不過10日、11日共伴效應影響，台北市平地和山區將有明顯雨勢，陽明山區及南港山區雨勢有機會達豪雨以上等級，文山區及盆地東側雨勢有機會達大雨至豪雨等級。災防辦表示，已於昨（7日）通報相關局處加強整備工作，並針對受到日前連日降雨，導致土壤含水量較高的山區部分加強戒備，同時先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。