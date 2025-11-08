這間停車場好狠！有桃園民眾指出，先前在某間停車場停機車，一天只收30元，沒想到出差5天後回來卻要收費2000元，且更改計費公告只貼在繳費機上，而當初進場的計價公告板仍標示「一天30元」。他向客服反映仍不給退費，也不願以原本的計價方式計算，讓他成了冤大頭。

民眾表示入場前計價公告版仍顯示一天最高30元。（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友在社群平台「Threads」發文指出，家人3日出差時，將機車停放於桃園某連鎖服飾店旁的停車場。由於事先比價後發現一天只要30元，比起其他停車場一天要60元來得便宜划算，便決定停放。但沒想到，8日家人取車時，結算金額竟要2000元，後來才發現繳費機上貼著公告，顯示4日已更改計費方式，但3日進場時的計價看板卻未貼上公告，仍標示一天30元。

網友表示，當時家人因趕著搭高鐵，只看了路口的計價板標示一天30元後，便放心停車出差，沒想到卻被收了2000元停車費(每30分鐘10元)。讓他不禁直呼，或許搭Uber往返出差地點都不用2000元。後來家人致電客服反映，但服飾店方回應表示不會退款，也不會以原金額計價。

更改計價更公告疑似只貼在繳費機上。（圖／翻攝自爆料公社）

突然從小資族變成奢侈族，網友也呼籲大家停車時一定要多注意，甚至可能要整個停車場巡視一遍，並痛批「到底誰機車會故意停這種跟汽車路邊月租差不多貴的地方啊？」。

網友也質疑計價看板的位置，認為「我理解的公告，應該貼在原本的計費看板旁提醒客人，這樣才可避免更多糾紛，因為入場最先看到的是那塊計價方式，不太會有人特地去注意其他小地方吧？」，不過他也說「以後要更小心看每一個地方」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「不合理，費率調整要預先告知，若無則應以進場原費率計算。建議找消保官或縣市政府交通局停管科處理。」、「停紅線打電話報警拖吊，保管費加罰單還比這個便宜。」、「網路上有案例，停車場改費率，消保官介入後退還溢價。」、「不知道是不是合法停車場？」、「當然以進場時間費率為主，不然要這樣玩，等車子進場再調整費率，不就賺翻？」、「我們這汽車月租也才2000。」、「我也遇過，找議員陳情，他們擅自變更收費方式已違反合約，主管機關會處理的」。