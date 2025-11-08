一名身形消瘦的女子，日前從忠孝敦化站搭車時，戴在右手食指的翡翠戒指竟從指縫中滑落。（圖／簡銘柱翻攝）

台北捷運上演暖心尋寶記！一名身形消瘦的女子，日前從忠孝敦化站搭車時，戴在右手食指的翡翠戒指竟從指縫中滑落，直到抵達忠孝新生站才驚覺「指間空空」。她心急如焚折返尋找未果，幸捷運警察與站務人員聯手，歷經一日追查，終讓價值不斐的翡翠戒指重回主人懷抱。

這警方表示，起意外發生在10月24日22時30分，該名女子從忠孝敦化站進站時，疑似因體重減輕導致戒指鬆動，在搭乘手扶梯或行走過程中，翡翠戒指悄然滑落。直到她在忠孝新生站下車時，才發現食指上的翡翠戒指不翼而飛，立即折返忠孝敦化站，沿路低頭尋找卻一無所獲，只得求助捷運警察。

捷運警察隊第三分隊警員周文信、王自強接獲通報後，火速趕抵現場。雖調閱沿線監視器卻因戒指體積過小，難以從影像中辨識落點，案情一度陷入膠著。但警方不輕言放棄，持續與各站務人員保持聯繫，終於在隔日接獲捷報，忠孝敦化站晚班人員在月台拾獲一枚疑似報失的翡翠戒指。

經警方通知，女子趕赴現場確認，見到失而復得的翡翠戒指完好如初，當場喜極而泣。她感動表示，這枚戒指對她意義非凡，特別感謝捷警與站務人員的鍥而不捨。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運應隨時留意隨身物品，貴重飾品更應注意貼合度，若發生遺失情況，請立即向站務人員或捷運警察求助，把握黃金尋找時機。