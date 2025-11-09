2025年世界互聯網大會烏鎮峰會「互聯網之光」博覽會，自今年初就開始走紅的機器人，仍是現場最頂流的「明星」！宇樹科技的格鬥人形機器人在擂台上拳拳到肉，優必選的小型陪伴型機器人隨音樂起舞，吸引眾多觀眾圍觀。兩大企業直接把「未來科技」搬進現實，用亮眼表現為峰會主題「共築開放合作、安全普惠的數智未來」寫下註腳。​

「快看！機器人被打倒還能自己爬起來！」在「超級體驗館」的擂台上，宇樹科技G1格鬥機器人一亮相就圈粉無數。這台身高130公分、體重35公斤的「鋼鐵選手」藏著29個自研靈火關節，每個關節都是集電機、減速器、編碼器於一體的五合一智能體，15毫秒的反應延遲僅為傳統關節的三分之一。

它不僅能精準打出直拳、勾拳、高踢腿，更靠雙環控制架構實現「硬核翻盤」——內環用模型預測控制將力矩誤差壓至±2％，外環靠三次樣條插值算法讓動作平滑銜接，配合高精度IMU傳感器實時校準重心，哪怕被對手擊倒，4秒內就能完成「鯉魚打挺」式起身再戰。現場觀眾驚呼，「這根本是機器人界的李小龍吧！」

​

宇樹科技現場負責人透露，G1的「戰鬥力」源自硬核技術積澱：「我們用摩擦補償算法把低速區力矩乾擾降低80％，髖關節承受3000N衝擊力時，軌跡誤差仍控制在±0.3°內。」更驚喜的是，峰會期間發佈的「人手靈巧操作數據集」暗藏玄機——基於抱抱臉LeRobot框架訓練，包含擰瓶蓋、疊積木等五大操作場景，三指靈巧手通過力位混合控制，能完成焊接級精細動作。這些技術已通過2000小時實景訓練驗證，未來可直接落地醫療手術、工業裝配場景。​

另一邊，優必選的陪伴型小型機器人，個頭不高，但是會隨著音樂起舞，當現場放起大陸男團組合T.F.BOYS在2014年發行的代表作《青春修煉手冊》：「跟著我左手右手一個慢動作，右手左手慢動作重播。這首歌給你快樂，你有沒有愛上我？」一群小機器人隨著輕快的節奏起舞，搖晃著小腦袋和四肢，甚至還會倒立，模樣憨態可掬。

優必選上月推出的「悟空2代」AI陪伴教育機器人，適合3-12歲兒童分齡學習需求，打造「家庭移動學習中心」。例如：學齡前（3-6歲）：AI繪本伴讀將靜態繪本轉化為「互動劇場」，通過逐頁掃描、角色演繹和提問引導閱讀興趣；小學低年級（7-9歲）：圖形化編程啓蒙，通過拖拽模塊設計機器人動作，零基礎培養邏輯思維；小學高年級（10-12歲）：純英文對話訓練，模擬真實語言環境，支持情景對話與語法講解。

不只機器人吸睛，機器狗表現同樣亮眼。宇樹科技研發的機器狗具備出色的運動能力和智能交互功能，在科研、工業巡檢、消費級陪伴等領域都有廣泛應用。現場展示中，前進、後退、橫移只是基本動作，「原地後空翻」才是拿手好戲。

這款機器狗憑借靈活的動作和先進的控制算法，不僅是技術展示，更預示著未來在家庭陪伴、工業巡檢、應急救援等領域的廣泛應用潛力。例如，宇樹已與中國移動合作，將機器狗用於網路質量巡檢，實現「AI＋通信」的創新場景落地。

除了工業應用，大陸央視新聞今年多次報導「仿生四足機器人」（機器狼）在軍事領域的創新應用，從中柬聯演的城市巷戰到陸軍集團軍的搶灘登陸、實兵對抗演練，多款機器狼以「偵察尖兵」、「突擊先鋒」、「移動補給站」等多重身份密集亮相，配合自殺無人機可實施「空地聯合打擊」，可替代人類執行高危險偵察與火力壓制任務，顯著降低人員傷亡風險；可搶灘登陸，在山地、叢林等複雜地形中實現「最後一公里」補給，填補了傳統運輸車輛的盲區，標誌著解放軍在無人化作戰體系建設中實現突破性進展，傳統作戰模式正在被「有人／無人協同」的新型作戰樣式重塑。