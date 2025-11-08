國民黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭），她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。媒體人謝寒冰表示，吳石並不是白色恐怖受害者，鄭麗文出席白色恐怖追思會，有什麼不對？吳石跟白色恐怖根本沒有關係，所以這是綠營故意在模糊焦點。

謝寒冰8日在中天《鄭亦真辣晚報》節目表示，這個活動是「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，吳石是什麼時候被抓的？而且吳石是白色恐怖嗎？並不是，他是共諜，所以跟白色恐怖根本沒有關係，所以這是綠營故意在模糊焦點。他也覺得很奇怪，別的政黨批評也就算了，民進黨憑什麼批評？

謝寒冰更質疑表示，民進黨每年都在辦228，228也一堆共諜，你們每天在拜共諜？結果現在卻指責別人去祭祀共諜。還有辦這個活動的團體，過去一直跟民進黨在一 起辦這個活動，以前有民進黨可以辦，現在別人出席，你就要講話，莫名其妙。

謝寒冰指出，鄭麗文出席這場活動的意義，她也講得很清楚，她祭的不是吳石，而是要祭拜當年遭受白色恐怖迫害的這些人。重點是，參加活動真正的意義，是希望人類、台灣未來不要再有白色恐怖這一類行動，希望大家不要再因為意識形態而受傷。請問一下，鄭麗文參與的主旨有什麼不對？

謝寒冰甚至認為，民進黨每天在那邊拜共諜，你們當年吵鹿窟事件就真的是共產黨，你們自己辦得很高興。而吳石根本不在白色恐怖系列裡頭，卻把他們扯在一起幹嘛。