日本年僅19歲的混血女星今森茉耶，繼先前爆出偷吃41歲已婚演員淺井宏輔之後，不到兩個月再度發生爭議，遭經紀公司宣布因未成年飲酒行為，決定提前解除合約。今森茉耶也在個人社群發聲道歉，並清除所有貼文照片。

綜合日本媒體報導，經紀公司seju於8日發出聲明，確認今森茉耶在未滿20歲的前提下有不當的飲酒行為，嚴重違反合約規定，經內部討論後，即日起解除與今森茉耶的所有合作。seju也承諾未來會加強對藝人的管理，防止類似事件再次發生，也對所有受到影響的工作夥伴表達歉意。

此外，今森茉耶主演的電視劇《第一戰隊五獸者》也確定將她逐出演員名單。著名製作公司東映與朝日電視台聯合聲明證實，因今森茉耶未成年飲酒的關係，不得再參與後續演出，其戲份將由編劇臨時修改補位，以維護社會遵守法律的觀感，並向所有觀眾朋友們致歉。

至於當事人今森茉耶，也已將個人社群全數清空，僅留下一篇道歉文，「因為我的行為帶給很多人麻煩和困擾，在此誠摯的道歉，未成年飲酒是非常可恥的行為，無論出自什麼原因，在社會都是不能夠容忍的，我深刻體悟到自己嚴重的行為並反省」。

「再次向一直以來支持我的粉絲、以及為此造成困擾相關人員、作品、合作演員致歉。透過這件事，我會重新反省自己不成熟行為，認真面對自己辜負了大家信任的事實，並重新審視自己的生活方式，避免再次發生類似事情，對於造成任何不便，我深表歉意」。

據悉，現年19歲的日本、菲律賓混血女星今森茉耶，憑藉TikTok短影片爆紅，今年2月更成功入選並擔任《第一戰隊五獸者》的女主角，也成為該系列以來首位女性黑戰士，演藝生涯準備起飛。

殊不知，今森茉耶大翻車，先是被《週刊文春》爆料和41歲的已婚男星淺井宏輔發生不倫戀，還在同一時間劈腿日本足球球星，如今她又再度爆出脫序喝酒的行為。在日本重男輕女的社會氣氛之下，今森茉耶幾乎不可能在藝能界復出，令人惋惜不已。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！