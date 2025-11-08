美國4日發生重大空安意外，UPS（優比速）一架機齡34年的波音MD-11型貨機起飛不久左翼起火墜地爆炸，波及地面建物，至周五（7日）罹難者增至14人，仍有10餘人住院，至少9人還未尋獲，調查人員6日找到兩具黑盒子。事故調查由美國國家運輸安全委員會（NTSB）主導，官員7日發布事故現場空拍畫面時說明，貨機有1具發動機脫落，機師在駕駛艙警鈴作響25秒期間試圖控制飛機未果，終至墜毀。
綜合路透社、美聯社、哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，UPS-2976號航班美東時間4日傍晚5時02分從肯塔基州路易維爾（Louisville）機場起飛，目的地夏威夷檀香山，豈料起飛後12分鐘就出事，下午5時15分墜地炸成火球。駕駛艙通話記錄器（CVR）與飛航紀錄器（Flight Recorder）均已尋獲。
NTSB成員殷曼（Todd Inman）7日表示，CVR錄音顯示2976號航班起飛過程一切正常，機師發出起飛推力指令僅37秒後，駕駛艙多種警報陸續作響，直至錄音終止。最後25秒過程，3名機師在警鈴聲中極力試圖控制貨機，左翼冒出大火，飛機墜毀後炸成火球，3人均未生還。調查人員認為，錄音結束的瞬間就是飛機撞擊地面的時刻。
高度30公尺墜地
事故機起飛後從高度約100呎（30.5公尺）下墜，3台發動機之一在跑道上滑行過程自左翼脫落。機身衝出跑道範圍後持續起火燃燒並波及附近地面，火勢迅速擴大，2間商家也遭殃全毀並導致地面人員傷亡。殷曼說，左翼發動機掛架（pylon，也稱「派龍」，即連接發動機與機身機翼的部位），絕大部分結構仍與脫落的發動機相連，「因此，發動機撞地時可能造成毀損」。跑道上發現的引擎碎片也是重點調查事項。
機齡34年 10月才結束大修
目前已知事故機1991年交機，機齡34年，調查內容也包括維修紀錄。今年秋天，事故貨機曾在德州聖安東尼奧一家維修廠大修6個星期，直到10月中旬才出廠恢復勤務。
警鈴可能代表多個不同的指示意義，但此刻已確知左翼起火。NTSB發布最新說明後，曾任聯邦事故調查員的古澤蒂（Jeff Guzzetti）7日表示，警鈴可能是發動機起火的信號：「警報作響時，起飛速度可能已超過中止起飛過程的決策階段，超過了留在跑道上安全停止的關鍵速限......調查員必須深入查察機組員事發時可能具備或欠缺的選項。」
NTSB表示，事故調查人員將依據紀錄內容完整還原事故發生過程，初步調查報告預計約30天後發布，完整文字紀錄可能需要好幾個月方能公布。代表UPS機組員的獨立機師協會（Independent Pilots Association）主席崔維斯（Bob Travis）說，罹難3名機師之中有2人與他認識，「他們都是專業人士，訓練有素，若無豐富經驗就無法為UPS駕駛廣體客機環球執勤」，嚴格訓練過程包括缺少1到2具發動機時該如何飛行。現場畫面顯示事發極其突然，他研判機師當時幾乎無能為力。
路易維爾機場是「UPS世界港」（UPS Worldport）所在地，屬於UPS全球空運樞紐，每天處理約300個航班的貨物，每小時理貨逾40萬個包裹，物流中心已於當地時間5日晚間恢復運作。UPS前一次發生貨機墜毀事故是2013年8月，一架空中巴士飛機在阿拉巴馬州降落時失事，2名機組員均未生還。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。