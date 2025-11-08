UPS貨機失事慘劇發生後，非官方人士試圖拼湊可能的事發經過。

美國4日發生重大空安意外，UPS（優比速）一架機齡34年的波音MD-11型貨機起飛不久左翼起火墜地爆炸，波及地面建物，至周五（7日）罹難者增至14人，仍有10餘人住院，至少9人還未尋獲，調查人員6日找到兩具黑盒子。事故調查由美國國家運輸安全委員會（NTSB）主導，官員7日發布事故現場空拍畫面時說明，貨機有1具發動機脫落，機師在駕駛艙警鈴作響25秒期間試圖控制飛機未果，終至墜毀。

綜合路透社、美聯社、哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，UPS-2976號航班美東時間4日傍晚5時02分從肯塔基州路易維爾（Louisville）機場起飛，目的地夏威夷檀香山，豈料起飛後12分鐘就出事，下午5時15分墜地炸成火球。駕駛艙通話記錄器（CVR）與飛航紀錄器（Flight Recorder）均已尋獲。

NTSB成員殷曼（Todd Inman）7日表示，CVR錄音顯示2976號航班起飛過程一切正常，機師發出起飛推力指令僅37秒後，駕駛艙多種警報陸續作響，直至錄音終止。最後25秒過程，3名機師在警鈴聲中極力試圖控制貨機，左翼冒出大火，飛機墜毀後炸成火球，3人均未生還。調查人員認為，錄音結束的瞬間就是飛機撞擊地面的時刻。

高度30公尺墜地

美國國家運安會人員7日初步說明UPS貨機墜毀事故發生前駕駛艙出了什麼狀況。

事故機起飛後從高度約100呎（30.5公尺）下墜，3台發動機之一在跑道上滑行過程自左翼脫落。機身衝出跑道範圍後持續起火燃燒並波及附近地面，火勢迅速擴大，2間商家也遭殃全毀並導致地面人員傷亡。殷曼說，左翼發動機掛架（pylon，也稱「派龍」，即連接發動機與機身機翼的部位），絕大部分結構仍與脫落的發動機相連，「因此，發動機撞地時可能造成毀損」。跑道上發現的引擎碎片也是重點調查事項。

機齡34年 10月才結束大修

目前已知事故機1991年交機，機齡34年，調查內容也包括維修紀錄。今年秋天，事故貨機曾在德州聖安東尼奧一家維修廠大修6個星期，直到10月中旬才出廠恢復勤務。

警鈴可能代表多個不同的指示意義，但此刻已確知左翼起火。NTSB發布最新說明後，曾任聯邦事故調查員的古澤蒂（Jeff Guzzetti）7日表示，警鈴可能是發動機起火的信號：「警報作響時，起飛速度可能已超過中止起飛過程的決策階段，超過了留在跑道上安全停止的關鍵速限......調查員必須深入查察機組員事發時可能具備或欠缺的選項。」

The National Transportation Safety Board (NTSB) has now released drone footage of the crash site which shows the extent of the damage caused.



The crash has claimed the lives of 12 people in total and the investigation is now in full swing as the NTSB confirmed they had found and… pic.twitter.com/esiTKxqvWY — AviationSource (@AvSourceNews) November 7, 2025

NTSB表示，事故調查人員將依據紀錄內容完整還原事故發生過程，初步調查報告預計約30天後發布，完整文字紀錄可能需要好幾個月方能公布。代表UPS機組員的獨立機師協會（Independent Pilots Association）主席崔維斯（Bob Travis）說，罹難3名機師之中有2人與他認識，「他們都是專業人士，訓練有素，若無豐富經驗就無法為UPS駕駛廣體客機環球執勤」，嚴格訓練過程包括缺少1到2具發動機時該如何飛行。現場畫面顯示事發極其突然，他研判機師當時幾乎無能為力。

路易維爾機場是「UPS世界港」（UPS Worldport）所在地，屬於UPS全球空運樞紐，每天處理約300個航班的貨物，每小時理貨逾40萬個包裹，物流中心已於當地時間5日晚間恢復運作。UPS前一次發生貨機墜毀事故是2013年8月，一架空中巴士飛機在阿拉巴馬州降落時失事，2名機組員均未生還。