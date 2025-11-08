泡麵由於簡單方便，是現代人常常會吃到的食物。不過近日有網友不解，內附料理包的泡麵，料理包是要先在泡麵上預熱，還是直接跟麵體、粉包一起沖泡比較好？文章曝光後，引發大量網友熱烈討論。一名老饕直言，直接加進去沖水泡的肉會變柴，尤其是特定泡麵尤為明顯。

原PO在臉書社群《泡麵公社 泡麵俱樂部》發文詢問，「想問大家吃有料理包的泡麵，會把料理包放在碗上預熱，還是直接加進去沖水泡，到底兩者差異在哪？」

對此，網友紛紛回應，「我都試過，個人感覺是心理因素」、「直接加進去，肉會消失，很神奇」、「差在儀式感」、「妳自己開心怎樣泡泡麵都可以，方便就好」、「年輕時全部加進去再加熱水，年紀有了就會先幫料理包預溫」、「前者麵條很有味道、後者口感好」。

不過有老饕指出，預熱後再加的肉比較不柴，直接加進去沖水泡的肉會變柴，尤其台酒花雕雞最明顯。其他人補充，「調理包跟著麵加熱水，水溫度會被調理包瞬間降溫，讓麵泡起來不Q」、「要吃前再倒，而且不要攪拌，才有調理包內的味道」、「直接加進去沖泡味道都散了，預熱加進去先吃，肉塊上面都有醬，比較濃」、「預熱的不影響水的溫度，直接泡的會降低水溫，尤其冬天泡較明顯」、「先預熱的，倒的比較乾淨」。

