國民黨前陣子推出「南方四賤客」風格的動畫短片，校車司機名為「萊爾校長」。儘管沒有明確點名，但外界認為影片影射總統賴清德。有YouTube頻道針對「賴清德被稱呼為萊爾校長，請問您？」進行網路投票，截至8日晚上，高達93%的網友認為很適合。

根據《桃園孫先生》YouTube頻道7日起針對「賴清德被稱呼為萊爾校長，請問您？」進行網路投票，截至8日晚上11點，已有1.4萬人參與投票，結果顯示，有93%的網友認為很適合；4%的網友認為不適合；1%選其他；2%沒意見。

網友留言表示，「超級適合的啦」、「叫萊爾是客氣啦」、「萊爾校長跟定他一輩子了」、「名副其實，沒有適不適合的問題！」、「總喜歡搶別人的功來說自己的勞」、「之前還納悶萊爾校長是甚麼意思？後來知道了還真覺得很適合他」、「萊爾校長已經是很文雅的字眼了，阿公阿嬤根本就不知道什麼是萊爾」、「好像不太適合，講得他好像只有這個缺點似的…他只是萊爾而已嗎？」，「稱呼為萊爾校長已經是大大的讚揚了」、「萊爾校長？應該叫萊爾笑長，每天鬧笑話」。

也有網友表示，「好聽、好叫、好流傳。讚！」、「既然還有人覺得不適合，台灣人覺醒吧」、「完美演繹，完全貼合」、「不關我的事情，他只要把他自己的工作做好就好」。