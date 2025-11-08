矽品精密8日晚間在雲林縣虎尾鎮舉辦公益電影活動，矽品精密行政長簡坤義提到虎尾廠本月開始投產，外界相當看好雲林廠區的發展性。（矽品精密提供／張朝欣雲林傳真）

國際封測大廠矽品精密8日晚間在雲林縣虎尾鎮舉辦2025矽品星空電影院公益電影活動，矽品精密行政長簡坤義提到虎尾廠今年9月正式營運，500名員工已到位，本月開始投產，雲林斗六廠也在準備中。業界認為輝達執行長黃仁勳日前點名矽品對輝達「美國製造」的重要性，讓雲林廠區的發展性相當被看好。

輝達執行長黃仁勳本月2日接受美國福斯新聞訪問，點名台積電、鴻海、緯創、矽品4家台廠對輝達強化「美國製造」的重要性，強調將藉由台廠協助，把最先進的半導體全程製造移到美國。

簡坤義表示，虎尾廠P1產線已開始生產，P2產線啟動中，未來雲林縣還有斗六廠區，可視客戶需求進行客製化，發展先進製程。日後雲林的虎尾與斗六2廠區一旦投產，將能提供5000個就業機會。

簡坤義說，虎尾廠今年9月正式營運，成為矽品精密在雲林的重要據點，「在地深根，人才先行」，超前部署攜手虎科大與雲科大積極進行產學合作，辦理職訓班與產學攜手班等職前課程，讓學生們透過「實戰級」的參訪與訓練課程機會，精準銜接未來就業職場。

簡坤義希望雲林廠區的營運，能讓年輕人在家鄉就有機會進入半導體產業，激勵年輕世代返鄉或留鄉發展，並為雲林培養更多半導體產業關鍵人才。

雲林縣長張麗善肯定矽品精密對雲林的實質投資與地方回饋，認為面對AI浪潮與供應鏈重組的重要時刻，相信矽品精密選擇落腳雲林，不僅能獲得半導體產業「中台灣聯動便利」的地理優勢，更關鍵的是加速帶動雲林產業升級轉型，創造地方大量優質就業機會，為人才發展注入強心針，攜手地方共創榮景迎戰AI世代。