《中國新聞周刊》報導，大陸2015年被抓的58歲「落馬廳官」褚中志，因受賄罪遭判刑12年，入獄10年多後，近日被查出另有「涉嫌重大職務犯罪漏罪」，引起關注，但非個案，特別是與大陸近來掃黑除惡密切相關，當年包庇不法的黑惡勢力「保護傘」，在紀監委循線「回頭看」之下，該抓的抓、已關的繼續關。

雲南省紀委監委2025年10月16日發布消息：中共大理州委前常委、大理市委書記褚中志，涉嫌「重大職務犯罪漏罪」，正接受雲南省監委監察調查。而早在2015年，褚中志就已被查，同年11月獲刑12年，正在服刑。

2015年11月，褚中志受賄一案被查10個月後，經雲南省紅河州中院判刑12年。判決指出，2003年至2014年期間，褚中志先後多次非法收受鄒某等請托人所送人民幣340餘萬元、美元1萬元，乾股人民幣55萬元，並為相關請託人在加快辦理用地審批手續、土地交易手續、調整用地指標、違規進行土地退儲等方面謀取利益。

廣東金唐律師事務所專家諮詢委員會委員王學堂表示，按照數罪併罰原則，褚中志恐怕將繼續在獄中服刑。

《中國新聞周刊》報導，中國政法大學教授許蘭亭稱，「重大職務犯罪漏罪」是指在首次職務犯罪判決生效後，司法機關又發現判決宣告前，被告還實施了其他未被追究的重大職務犯罪行為。這並非單一罪名，通常涵蓋貪汙、受賄、濫用職權、怠忽職守、挪用公款等罪。「此次通報說明褚中志涉及其中單個或多個罪名。」

許蘭亭表示，落馬官員發現漏罪，與其有較強反偵查能力、犯罪手段具有隱蔽性，及辦案當時技術手段落後、部分罪名具有滯後暴露性、個別人員包庇縱容等因素有關。「部分官員因漏罪再次被查，說明中國對腐敗零容忍的態度。」

近年來，像褚中志一樣，被查服刑之後又發現漏罪者，並不少見。比如雲南省城投集團前董事長許雷10年內被查3次；湖北省石首市前國土資源局長王永平因受賄罪獲刑5年，出獄10個月，又因涉嫌受賄罪被立案偵查；西安市長安區王莽街道黨工委前書記任浪刑滿出獄當日，又因漏罪被捕。

褚中志怎會從起初被查，歷經10年才發現有漏罪？江蘇天倪律師事務所律師付士峰稱，根據大陸《監察法》及實施條例、《刑法》及司法解釋規定，通報褚中志漏罪，恐怕是又查實「新的犯罪線索」，有在案他人口供，明確具體指向他。

據悉，大陸落馬官員頻頻被發現漏罪，與近來大陸掃黑除惡密切相關。華南某縣紀委書記、縣監委主任透過，掃黑除惡行動增加公職人員受賄、瀆職犯罪被發現和查處情形，有力打擊黑惡勢力「保護傘」，部分「涉傘漏罪」官員才又被查處。