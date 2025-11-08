中國大陸首艘超級航母「福建號」（CV-18）正式服役，標誌著80多年來首次有可與美國海軍「福特級」（Gerald R. Ford-class）同級競爭的航母，外媒比較了兩者性能，可看出中美航母計畫的現況差距與發展方向。

軍事觀察（Military Watch）報導，福特級排水量達10萬噸，比福建號的8萬5千噸大約多出17.5%，配備有4套彈射系統，而福建號為3套，因此美艦在出動架次上理論上比福建號快約三分之一。

另一主要差異在動力系統。福特號採用兩座A1B核反應爐，利用蒸汽渦輪發電。「福建號」則搭載全球首套應用於航母的「中壓直流綜合電力系統」（MVDC），在能源效率上具有革命性提升。

核動力雖能提供更長航程與高速持續力，但成本高昂、維修週期長，導致艦艇可出海時間受限。相較之下，福建號建造與操作成本較低，維修間隔短，但需考量燃油量，更適合執行東亞近海的戰略任務，而非如美艦般追求全球遠征能力。

在建造進度上，「福建號」的研製相對順利，而「福特號」則因冷戰後美國大型軍事項目普遍出現的預算失控與性能瑕疵而屢遭延宕。其艦載武器升降機、電磁彈射器、廢棄物管理與感測系統均發生問題，導致該艦在2017年服役後，直到2022年3月才完成首次部署。

美國政府問責署（GAO）甚至將該計畫列為「造艦反面教材」，而福建號則預計可在2026年完成首次遠航部署，服役進度明顯更快。

艦載機方面

在艦載機戰力方面，「福建號」配備殲-15T戰機、殲-15DT電子戰機及殲-35隱形戰鬥機，並由空警-600預警機支援。

相對地，「福特號」至今仍未將F-35C隱形戰機完全整合入艦載系統。單以線間階段來說，無論航程、武器掛載量或推重比，陸艦載殲-15與殲-35均優於F/A-18E/F與F-35C。

成本上，「福特號」總造價超過175億美元，而「福建號」僅約60億美元，反映中國大陸龐大的造艦產能與核動力高昂的開銷差距。

綜觀目前戰力，美艦的核動力與第4套彈射系統是最主要優勢，陸艦則以維護簡便、設計成熟與艦載機性能強勁見長。

未來若中國順利部署第六代艦載機，「福建號」甚至可能在航母作戰領域取得壓倒性優勢。