感謝政府安心停？有騎士日前晚間騎車行經台中市龍井區新興路時，突然遇到大塞車，所有經過的汽、機車輛只能慢慢移動。沒想到，竟是一輛轎車直接打著雙黃燈違規停在路中間，還打開後車廂門，並有一名女子直接站在車尾，他只好跟著車流小心翼翼通過，但也不滿認為「只要我打雙黃燈，哪裡都是停車場」。

一名騎士6日下午5時20分許騎車行經台中市龍井區新興路，卻遇上大塞車。他跟著車流緩慢前進，才發現原來是一輛轎車打著雙黃燈停在路中央，並將後車廂門開啟，還有一名女子站在車尾，導致路過的汽、機車只能跨越雙黃線繞過去，小心閃避對向車輛，場面相當危險。

一輛轎車為停路中央，害後方車輛塞爆。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

對此，YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」也分享了這段行車紀錄器畫面，而投稿者也在留言處寫下「只要我打雙黃燈，哪裡都是停車場」。

影像在網上曝光後，網友紛紛留言表示「滿滿台灣價值」、「交通部允許的合法停車，那些跨越雙黃線的機車都是違規可以開罰」、「謝謝政府，停車真安心」、「甚至不願意靠邊一點」、「一堆違規機車要檢舉啊，收到罰單之後他們就會懂，看到這種四輪大爺違停就叫警察處理」、「至少他沒跟你說『旁邊繞過去就好了』」、「大家心平氣和，還是真的車子壞掉」。