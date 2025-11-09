一場橫跨8年的等待，將愛情與科學連結在液氮的極冷世界裡。大陸首位接受「人體冷凍保存」的女性展文蓮，因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」的名義，冷凍保存於山東銀豐生命科學研究院，希望有朝一日能隨醫學突破「復活」。時隔8年，桂軍民身體大不如前，如今也與新伴侶同居。

綜合陸媒報導，展文蓮於2017年病危，醫生預告僅剩數週壽命。桂軍民在病床邊低語詢問「妳願意先睡一覺嗎？」展文蓮微微點頭。她去世後，被送往距離齊魯醫院約10公里的銀豐研究院，以液氮冷凍至攝氏零下196度保存，存放於編號「1號罐」中。她的遺體外觀仍保持完整，細胞結構穩定，冷凍系統設有防震與三重供電裝置。

桂軍民從未以「死亡」形容妻子，在他心中，展文蓮只是暫時沉睡，等待科學攻克肺癌的那一天。他與妻子的冷凍協議簽訂30年，展文蓮的妹妹也立志「努力再活30年，等她回來」。

癡情男不捨妻癌逝，「冷凍遺體」盼復活。（圖／翻攝自微博）

銀豐研究院成立於2015年，是濟南銀豐集團旗下機構，當年正試驗人體冷凍技術，與山東大學齊魯醫院合作，免費招募志願者。桂軍民坦言，自己當時並不完全理解技術原理，只是「一個愛做夢、怕失去的人」。他認為，這是讓妻子「不被時間奪走」的唯一辦法。

8年間，桂軍民歷經2次心臟手術，身體大不如前，即便2020年後與新伴侶同居，但他仍堅稱「沒有人能取代展文蓮」，且家中依然擺著妻子的照片與遺物。桂軍民明白，妻子在醫學上已被宣告死亡，沒有人能保證她能夠「復活」。然而，他依舊盼望科技有朝一日能讓人重啟生命，哪怕僅能喚醒記憶。

桂軍民甚至叮囑兒子，將來若自己離世，也要被一同冷凍，「總得有人陪她醒來，不然她怎麼面對新的世界？」他笑說，也許奇蹟遙不可及，但至少此刻，他仍擁有一個夢，在冰封的時光裡，妻子還在，愛也未曾消失。

