退休是人生的重要里程碑，然而，許多人對退休後的財務安排準備不足，恐進而影響生活品質。針對即將退休的人，《Forbes》列出以下4項容易犯的錯誤，需要特別注意。

準備不足衝擊生活品質

首先，退休後無所事事是常見的問題。工作時，人們常抱怨通勤、會議和同事，但退休後，突然失去日常工作節奏，許多人才發現時間多得無處可用，雖然旅行、嗜好或聚餐都是值得投入的活動，但這些活動通常無法提供持續的生活重心，而保持社交互動、思維活躍、身體健康和生活目標至關重要，建議可透過兼職工作、志工服務或定期參與社交活動，建立規律作息，避免退休生活陷入空洞。

其次，承擔過高的投資風險是另一大陷阱。退休人士手握資產、時間充裕，可能被誘惑投入股市或其他投機性投資。但退休後，承擔高風險並非明智之舉，即便是小幅冒險，也可能讓人陷入賭博心態，而頻繁交易可能迅速消耗儲蓄，建議退休應以保護資金和穩健增值為主，而非追求高回報的冒險投資。

第三，忽略安全提款率（SWR）可能導致資金提前耗盡。過度消費會迫使退休者依賴家人，增加家庭負擔。SWR指的是個人每年可安全支出的金額，不致於耗盡資產，不同的投資組合、年齡和目標都會影響這一比例，因此必須量身規劃，確保退休金能支撐整個退休期間。

最後，忽視長期照護和遺產規劃會帶來重大風險。保險和遺產安排雖不討喜，但卻直接影響退休安全與家人利益，先與律師或保險顧問合作，起草遺囑、健康照護授權書等文件，能在身故或健康狀況惡化時保障自身權益，也避免家人承擔不必要的決策壓力。

中產階級最常犯5大錯誤

另根據美國理財網站《GOBankingRates》的整理，中產族群在退休規劃中最常犯以下五大錯誤，包括「過早提領退休金」、「忽略通膨」、「過晚開始儲蓄」、「低估醫療支出」、「以投機取代投資」等。在投資方面，專家則建議分散投資、定期檢視並調整資產配置，同時持續定期投入，才能降低風險、累積長期報酬。