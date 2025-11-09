今年「日本移動展」上，從在地的豐田、日產、本田到中國比亞迪，都大秀肌肉。面對中國電動車崛起的壓力，日系車廠有何突圍之道？

巨大螢幕上塵煙湧動，捲起的紅色布幔飛揚，一輛鮮紅色雙門轎跑自沙漠中直面而來，彷彿要衝出螢幕。就在此時，工作人員快速掀開黑布，霎時紅豔的主角現身，只見豐田（TOYOTA）汽車集團會長豐田章男邊拍手邊走上舞台中央，他雙臂一展，宣布全新品牌「Century」誕生。

這個被豐田章男賦予「開創下一個百年」定位的新品牌，也是豐田集團劍指豪車金字塔頂端的入場券。

「New player（新玩家）來了！」一名豐田章男身邊的主管，向《今周刊》解讀，10月29日豐田章男為了這個新品牌，首度現身「日本移動展」（前身為東京車展）並發表演講的背後，不僅是豐田集團補上最後一片市場拼圖，也象徵豐田家族圓夢的里程碑。

豐田向高端品牌下戰書

神祕禮賓車扛下個百年使命

Century原本是豐田旗下一款旗艦車系，如今將正式獨立，成為集團繼TOYOTA、Lexus、Daihatsu（大發）、GR之後的第五大乘用車主力品牌，被交付「品牌矩陣高端化」重任，向勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賓利（Bentley）、奧斯頓馬丁（Aston Martin）等高端車品牌下戰書，這些車款動輒要價上千萬新台幣，正好是豐田集團一直想向上衝的世界。

豐田早在1967年便推出Century，是僅供日本皇室與政商界使用的頂級禮賓車，以稀有性著稱。時隔超過半世紀，才在2023年推出SUV（運動型多功能車）車型，並於隔年從中國市場開始試水溫，車主必須經過嚴格的資格審查，以符合該車款尊貴定位，「你搬出1千萬元也難買得到，是極度神祕的存在。」豐田銷售人員形容，目前一年僅販售百餘輛。

站在台上，豐田章男以感性口吻回憶，Century研發之初，爭議聲四起，父親豐田章一郎與豐田首席工程師中村健也，堅持打造出難以抄襲的超豪華車型，當時豐田造車經驗不過30年，外界紛紛質疑，「初出茅廬的車廠居然想要打造豪華車型，簡直癡人說夢！」

然而，父親毫無退縮之意，除了提升製造技術，對車身的研發更是絞盡腦汁，希望傳達「日本味」，不僅壓低的車身弧型造形流線感十足，並在內裝處處強調「日本工藝之美」。最外顯的，像是鳳凰徽飾採江戶雕金手法，在金屬表面製造出如書畫的紋樣，座椅採用京都高級西陣織布料等，終於在4年後催生第一代Century。

一甲子後的今日，豐田章男打算將Century獨立的想法，同樣在內部掀起激辯。「在討論的過程中，最大的癥結點，便是也以豪華車著稱的Lexus要怎麼辦？」豐田內部人士透露。

但豐田章男未曾動搖，他認為，在世界舞台引領風騷的日本車，必須展現獨特的日本製車技術再度攀越山峰，「如果父親和中村健也還在世的話，我想他們會立即動起來。」豐田章男定調，Century將肩負開啟豐田下一個百年的使命。

