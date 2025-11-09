創業需要多少資金才能起步？對許多人來說，這是一道沒有標準答案的問題。美國一名單親爸爸的故事，或許能提供另一種可能。他從失業、身無分文，到靠轉賣二手商品打造出年營收逾2億新台幣的批發公司，用行動證明「開始比準備更重要」。

2008年金融風暴席捲全球，森科（Rick Senko）失去工作，當時身上幾乎沒有積蓄。為了撫養年僅5歲的兒子，他想盡辦法開源節流，一次因手機故障，他上網購買二手機時發現，不同平台間的價格差距極大，便萌生轉售的念頭。

從電子產品到衣物 靠資訊差賺第一桶金

森科在Craigslist上以35美元購入一支手機，再以75美元在eBay售出，這是他的第一筆生意。那一刻讓森科意識到，轉賣二手商品不只是暫時糊口的方法，更是一門能穩定成長的生意。

森科開始深入研究市場，觀察品牌、商品趨勢與價格落差。他每天花超過20個小時奔走於跳蚤市場和二手商店，建立人脈、學習銷售技巧，並模仿其他賣家的成功經驗。起初只是為了生計，逐漸形成規模，成為eBay上的頂級賣家之一。

隨著經驗累積，他發現電子產品的售後成本高、風險也大，於是轉向二手衣物市場。這類商品不容易損壞，也不需要售後維修，毛利穩定、庫存靈活。他笑稱，「很多人不知道，一件Ralph Lauren Polo衫可能比一台遊戲機更值錢，但這些衣服常被遺棄在跳蚤市場的角落。」

如何創業？行動比準備更重要

2023年，森科成立Technsports公司，從自行上架商品轉為大量批發。每天向其他專業轉售商供應超過5,000件二手衣物，全年營收超過650萬美元（約新台幣2億元）。他認為，「對我而言，最有價值的資產不是資金，而是庫存。賣更多商品，即使毛利較小，長期仍更有利可圖。」

回顧20年歷程，森科強調，創業關鍵在於持續行動，每天都在做同樣的事情——尋找商品、上架、銷售、再投入庫存，日復一日地重複。他相信只要方向正確，堅持終會帶來回報，「創業不需要有錢才能開始，也不需要很多知識，只要開始行動。」