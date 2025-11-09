OpenAI和亞馬遜於美國時間11月3日宣布，雙方簽署1項價值達380億美元的協議，讓OpenAI可以透過亞馬遜雲端運算服務（AWS），使用數十萬顆輝達圖形處理器（GPU），運行、訓練其人工智慧（AI）模型。

根據《財訊》雙週刊報導，這項為期7年的協議，第1階段是讓OpenAI使用現有的AWS資料中心；後續，亞馬遜將為OpenAI建置AI相關基礎建設。雙方合作的消息，使亞馬遜股價在11月3日應聲上漲4％，今年以來（至3日收盤），累計漲幅近16％。MarketWatch報導稱，和OpenAI的協議，已讓亞馬遜股票成為AI領域的贏家。

AWS運算暨機器學習服務副總布朗（Dave Brown）說明，OpenAI成為AWS的客戶，承諾向AWS購買算力，「我們目前部署的，是完全獨立的運算能力。其中有一部分已經可用，OpenAI正在使用這些算力。」

因應算力需求 持續投資AI基礎建設

今年1月之前，微軟一直是OpenAI的雲端運算服務獨家供應商，但在雙方更改合作模式之後，OpenAI自上週起，已可透過微軟以外的業者，提供雲端運算服務。

亞馬遜於11月3日發布聲明指出，OpenAI將立即開始使用AWS的算力，預計所有算力會在2026年底前部署完畢，且有能力在2027年之後，進一步擴增。

發展AI需要大量能源和算力，OpenAI持續表達對前述資源的需求，一方面維護既有產品（ChatGPT）的正常運作，另一方面，則是用於開發新的AI系統。

OpenAI近期承諾，要在AI基礎建設方面，投入超過1兆美元，這些投資，包括與甲骨文、軟銀在資料中心領域的合作，以及和輝達、超微、博通等業者，達成的晶片供應協議。

《財訊》雙週刊指出，美國各大科技業者，近期已陸續發布上季財報，並提出資本支出金額，包括亞馬遜、Meta，以及Google母公司Alphabet，都提高了2025財年的資本支出規模；微軟2026財年首季的資本支出，也高於市場預期。

奧特曼反駁懷疑論者 稱其「過度擔憂」

上述情形，讓懷疑論者開始示警，AI恐有泡沫化疑慮，科技業者不斷增加的資本支出，能否創造理想獲利，仍充滿不確定性。

不過，OpenAI執行長奧特曼公開反駁懷疑論者的說法，稱其「過度擔憂」，並強調公司營收正在快速成長，且預期將繼續增加。

產業研究機構The Futurum Group分析師尼科爾森（David Nicholson）也認為，AI仍處於高速成長階段，至於泡沫，「還有一段長路要走，才會面臨大規模調整的風險。」