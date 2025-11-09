亞太衛星通訊理事會(APSCC)2025年會首度在台灣舉辦，由3年前甫加入會員的攸泰積極爭取成功。大眾投控暨攸泰科技董事長簡民智表示，該組織已經成立32年，卻第一次來台灣舉辦，透露著台灣過去在太空、衛星領域的能見度很低，藉由這次的曝光，希望媒合台灣政府、企業與國際之間更多合作機會。

根據《財訊》雙週刊報導，為期3天的APSCC年會，共有400位國際人士來台灣參加。簡民智表示，這個活動對台灣而言，是一個很重要的里程碑，顯示台灣在衛星與太空科技產業的發展上逐漸受到國際社群的關注與肯定。

第一次來到台灣的APSCC主席Terry Bleakley，也同時擔任新加坡科技工程公司 ST Engineering iDirect 亞太區副總裁。他表示，第一天即與17位國際衛星公司高層組成的APSCC董事會成員，拜會經濟部產業發展署、數位發展部數產署以及會員之一的中華電信，展開合作洽談，討論焦點包括台灣太空產業的中長期布局、國際合作框架、投資環境與產業推動政策。

Bleakley表示，不只台灣各部會展現出高度開放性的合作意願，來自美國、歐洲以及亞洲多個董事成員也都表達希望與台灣合作。值得一提，雖然台灣發展太空產業仍在起步階段，但卻在AI伺服器製造領域掌握超過9成的市占率，從資通訊、AI、精密製造以及政府支持之下，形成發展太空科技產業的絕佳條件。

賴清德總統上任之後宣布了5大信賴產業，其中次世代通訊即是其一，當中即包含了6G、衛星通訊等，政府預計將投入20億美元發展次世代通訊技術。

《財訊》引述專家簡民智他表示，台灣面臨地緣政治的挑戰，因此在「主權性科技」上必須具備更高的自主與韌性，包括AI、自駕車、無人機等領域，尤其在通訊安全，一旦海底電纜受到破壞，我們必須確保能夠透過衛星維持對外聯繫與資訊流通。這是發展衛星通的重要戰略意義。

「長年以來，台灣在太空科技與衛星產業中缺乏角色，是因為沒有自己的衛星。」攸泰助理副總楊秉叡不諱言，但隨著低軌衛星的興起，台灣企業在低軌衛星通訊設備領域具備了非常強的技術能量與製造實力。

Bleakley表示，全球都在談天空上的網路，不論是LEO（低軌衛星）、MEO（中軌衛星）或者是GEO（地球同步軌道衛星）等技術，台灣的確相對落後，然而隨著3GPP標準正式將衛星納入非地面網路（NTN）架構，未來的通訊世界將把衛星與地面網路（3G、4G、5G、6G）完全整合成一體。