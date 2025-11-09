洛杉磯道奇隊以10年7億美元簽下大谷翔平，現在從大家搶當贊助商和粉絲狂熱的程度來看，這筆金額一點也不貴。事實證明，日本企業只要能和大谷或道奇合作，就能創下銷售佳績。

洛杉磯道奇隊在2023年12月，以10年總額7億美元（當時匯率換算為1014億日圓）簽下日本投打兼備的大谷翔平，97％將從2024年起分10年支付。《財訊》披露，當時外界對道奇隊這筆巨額交易投以質疑的眼光，但是僅僅兩年，成本已經回收，大家改口說「這筆交易真是太划算了」。

大谷在花卷東高中時製作的人生設計表中，訂出進入美國職棒大聯盟（MLB）、贏得MLB世界大賽冠軍、成為世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊最有價值球員（MVP）等目標，經過不斷努力，已經陸續實現，甚至連結婚生子等人生大事規畫，雖然比計畫晚了一些，也都完成了。

大谷帶貨能力驚人 吸引贊助商

深受日本人喜愛的大谷到美國打球，當然是球迷關注的焦點，連原本不看美國職棒的人也開始看比賽，因此吸引了許多贊助商。對這些企業來說，除了大谷代言的廣告之外，球迷看到球場上贊助廠商的招牌，知名度就可望大幅提升，因此尤其是想開拓美國市場的日本企業，紛紛搶贊助。

贊助商分為兩種：第一種是與大谷本人簽約，目前約有20家，其中日本占14家，包括保全業者Secom、全家便利商店、寢具業者西川、鐘錶業者精工等公司；第二種是與道奇隊簽約，日本企業有21家（包括夥伴關係），如養樂多本社、旗下有築地銀章魚燒的Hotland控股公司、100日圓連鎖店大創產業、半導體設備商東京威力科創等公司。

《財訊》雙週刊指出，大谷的帶貨能力非常驚人。例如道奇隊和芝加哥小熊隊今年3月18和19日在日本東京舉行MLB開幕戰，伊藤園順勢在17日推出綠茶和檸檬茶新商品，一個禮拜就賣出1000萬瓶。社長本庄大介指出，伊藤園綠茶在美國西岸的成長率很高；另外在日本，每週購買兩瓶的重度愛用者比率也從11%升高到16%。

高絲（KOSE）的頂級保養品牌黛珂（Decorte）和大谷簽下全球廣告合約，他在廣告中在眼前從左滑動到右再眨眼的動作，甚至成為道奇隊的慶祝手勢。受惠於大谷，30到60歲男性的購買人數增加到10倍，也因此高絲今年5月宣布合作契約延長3年到2029年度。