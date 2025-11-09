曾擔任過台灣大學校長的楊泮池，現今每一項頭銜也都分量十足：中研院院士、生策會副會長、肺癌權威、台大醫學院教授、鑽石生技投資公司董事長，產、學、醫、研多重舞台同時演出，卻始終掌握節奏。

根據《財訊》雙週刊報導，今年8月底，楊泮池才代表行政院BTC（生技產業策略諮議委員會議）進行結論報告，提出了18項建議。沒過多久，他又以公益健康平台「百大醫言堂」的召集人身分，現身守護國人的健康。

「台大醫學院前院長魏火曜教授，有一句鼓勵學生的名言：寧為良醫，不為名醫。」談起公益，楊泮池想到的是台大醫學院無私寬厚的大前輩；他說，好的醫師是一切都為病人著想，讓病人得到最好的照顧，並且觀念要一直進步。

現在台灣人的不健康餘命接近8年，意味著生命最後有這麼多年的生活無法自理，對於人均GDP排全球前段班，且平均壽命達80歲的台灣來說，相當矛盾。「整個醫療或是健康的觀念都要改變；我們的資源應該是讓所有人都健康，而不是把資源放到所有人都生病的照顧上。」

倡早期篩檢 翻轉癌症治療

楊泮池不斷呼籲，從早期診斷避免走到重病，甚至往前走到重視自己健康的預防醫學，這些觀念都要被建立。而這時，相識多年的神腦國際總裁、慈月基金會創辦人林保雍，正好想創建一個免費的公益平台，傳達及時且正確的健康資訊，兩人一拍即合。

林保雍幼時家貧，母親積勞成疾，60歲便離世；他將遺憾化為助力，16年前以母親之名成立慈月基金會，並已舉辦了14屆的「南丁格爾獎」，鼓勵富愛心又辛苦的護理人員。「我一直參與這個獎項的遴選，保雍總裁說想要擴大推廣，提議製作由眾多良醫親自錄製的百大醫言堂。」楊泮池沒有猶豫，與台大醫院前院長李源德擔任召集人，號召眾多良醫參與。

《財訊》雙週刊指出，楊泮池以自己擔任主講來賓的肺癌為例，健保1/4的癌症治療資源用在肺癌，但是肺癌依然是癌症死亡的第一。「顯然錢沒有用在刀口上。」楊泮池表示，一半以上患者都在第4期才診斷出來，第1期的病人只占20%；如果一半以上都是第1期就發現，整個局面就會翻轉。