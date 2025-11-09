繼雲端資料中心之後，輝達等公司正瞄準電信業，打造下一個「AI永動機」。根據《財訊》雙週刊報導，10月28日，諾基亞宣布將採用裝有輝達晶片的AI RAN（無線接取網路），和諾基亞自有設備結合，讓電信公司能透過輝達的AI技術，推出5G-Advanced和6G網路；同時，輝達也宣布，以每股6.01美元價格，向諾基亞投資10億美元，成為諾基亞的第二大股東。

早在先前，輝達就導入自家的Grace CPU、Blackwell GPU及先進網路元件籌組「AI Aerial」生態系，包括諾基亞、德國電信T-Mobile、愛立信等電信商已在當時合作名單，其中愛立信是全球第一大電信業，諾基亞居全球第二。

輝達此次透過入股與諾基亞擴大合作，將透過大規模提供分散式邊緣AI推理，為電信業者建構策略基礎設施。公司在新聞稿中指出，T-Mobile US將與諾基亞和輝達合作，開始測試AI RAN技術，整個計畫將從2026年開始。

不只輝達和諾基亞，包括高通、軟銀等公司，都在布局電信和AI相關的軟體與邊緣應用。軟體銀行今年正積極發展AI電信網路，3月和愛立信宣布合作發展AI RAN，並且展示能在輝達GH200 Grace Hopper上運行的CLOUD RAN軟體。10月29日，軟銀更公布和輝達合作發展的AITRAS產品，不再像過去的電信網絡需要使用FPGA等晶片，改採用輝達的GPU，頻譜效率就比傳統方式提高3倍！

高通則於正式宣布推出新人工智慧晶片AI200和AI250，AI200將在明年推出，AI250則將在2027年推出，也是劍指6G時代的工業物聯網市場。

這些消息顯示，電信業正成為AI加速落地的重要市場。目前談6G還為時過早，因為負責制定電信標準的3GPP組織已表示，要2028年才會公布6G相關標準，商業運轉最快也要2030年之後。但是，全球目前擁有超過1000萬個5G基地台，光是提高這些基地台的效率，並能為未來自駕車、機器人等應用布局，就已是非常有吸引力的新市場。

《財訊》雙週刊指出，今年，台灣諾基亞也在年度大會中大談AI，諾基亞貝爾實驗室院士暨領先科技辦公室顧問Hari Holma表示，AI出現之後，用戶使用網路的習慣開始改變，不管是生成圖片、語音互動、生成影片，都讓用戶上傳的資料量大幅增加，原本5G網路下載頻寬遠大於上傳頻寬，為適應這項改變，諾基亞開始用AI排程優化，協助電信業者面對AI帶來的流量需求。