命理專家雨揚老師在臉書上分享11／9〜11／15的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖虎、龍、牛，其中第1名屬虎者事業強勢、愛情炙熱，財運亦大好；第2名屬龍者人氣與實力兼備，整體表現可圈可點；第3名屬牛者正偏財皆有進帳，投資報酬不錯。

生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運平穩，雖偶有阻礙，但耐心處理即可解決。從事客服、行政、銷售等人際互動頻繁之行業者，需注意溝通語氣，避免與客人產生口角爭執。愛情運不錯，單身者可透過網路平台認識新對象，但要細心觀察、謹慎篩選，以免遇人不淑；有伴者記得多花時間陪伴另一半，少滑手機、多溝通，避免感情進入冷淡期。財運穩中帶喜，有機會獲得獎金或中小獎，偏財運旺但難以久留。建議將意外之財以捐贈、請客或分享的方式化解破財之象，轉禍為福，更能守住好運。

生肖牛

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業運暢旺，貴人運強，自營企業可考慮拓展新業務計畫，上班族則可多爭取升遷機會！從事教育、公務員或顧問職者表現亮眼，能以穩健的行事作風獲得上級賞識。愛情運甜蜜，單身者有機會在社群或工作場合遇見志同道合的對象，進而發展新戀情；有伴者對彼此的信任加深，感情將穩定發展。財運大吉，正偏財皆有進帳，投資報酬不錯，但也容易因心情好而多花錢，或為請客送禮超出預算。若有閒置資金，不妨做理財或添購保險，為未來做準備。

生肖虎

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★★

事業運強勢上揚，企劃與執行力同步在線，自營者可趁勢推出新品或限時活動。從事設計、行銷或接案者易被點名主導重點案，口碑與聲量同步攀升。愛情運炙熱，單身者在社群、同好圈或交友App的配對率高，若能主動開啟話題，更有機會從線上聊天轉線下；有伴者適合安排短程旅行或共同挑戰清單，讓互動自然升溫。財運大好，正財收入與接單獎金表現亮眼，投資可採單筆、定時定額並行，但須留意加密貨幣、分期購物與預購金等潛在風險。

生肖兔

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運低迷，創業者多留意合作夥伴的意向與合約簽訂問題，以免對方臨時跳票、計畫泡湯。從事設計或自由創作者本周接案需注意合約細節或潛在風險。愛情運起伏不定，單身者容易在社群或舊識重逢中出現曖昧互動，但要小心判斷是否為爛桃花；有伴者則要避免情緒化對話，小事別放大，或許可以暫時給彼此多一點空間。財運不佳，收支緊繃且容易出現非計畫性花費，特別是交通、家電維修或醫療開銷。投資市場波動大，不宜貿然進場，穩守現金流為上策。

生肖龍

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★★

事業運高漲，人氣與實力兼備，整體表現可圈可點！從事創作、娛樂產業者靈感湧現，作品有機會被看見，進而得到推廣機會。愛情運甜蜜又熱絡，單身者有望在聚會、活動或社群中遇見欣賞的對象，聊天氣氛自然、互動頻繁；有伴者感情穩定，適合安排與雙方家人互動或聚餐，藉此加深彼此的認同與歸屬感。財運強勁，正財穩定、偏財也有收穫，可考慮買房或做長期的理財規劃。惟須避免過度自信，應見好就收，才能長久守住財氣。

生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運穩定上升，上班族雖瑣事較多，但整體進度仍可掌握在自己手中。創業者可著手優化團隊制度或品牌內容，細節處理得宜即可穩固市場。愛情運佳美，單身者有機會在商務場合遇見心儀對象，主動釋出善意可促進關係更進一步；有伴者互動和諧，彼此默契佳，即使冷淡期也能重新點燃雙方感情的溫度。財運平穩帶旺，投資眼光精準，可獲小幅收益，特別是保守型商品或定存最能安心。惟購物欲上升，別因節慶優惠而手滑，以免花費超出預算。

生肖馬

事業★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運低落，感覺十分忙碌，成效卻有限。上班族可能臨時被指派困難任務，導致身心俱疲、吃力不討好；創業者要留意人力調度與庫存狀況，避免開天窗。愛情運上升，單身者容易因社交活動或朋友聚會而遇見新面孔，緣分雖未必能快速開花結果，但只要耐心經營，成功機率高；有伴者感情甜蜜，惟須避免爭執或冷戰，主動溝通是化解誤會的關鍵，可多詢問女性親友的建議。財運平平，收入雖穩定，但開銷也多，交通、娛樂與人情花費易增加。建議設定小額儲蓄目標，讓財務更有安全感。

生肖羊

事業★★ 愛情★ 財運★★

事業運低迷，需注意文件、數據或排程易有疏失或錯誤；創業者要謹慎面對合作談判，從事金融、醫療、教育相關工作者宜放慢腳步、審慎應對，最好預留時間以防突發狀況。愛情運低迷，單身者雖對愛情有憧憬，但容易被工作或生活壓力影響，難以專心在感情經營上；有伴者情緒不穩，溝通容易產生誤解，適合暫時保持距離，冷靜後再談心。財運偏弱，容易因為突然要支付大筆金額而導致現金流緊繃，額外開銷多為家庭或健康相關支出。財務上應避免合夥投資或為人作保，以免人財兩失。

生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業運暢旺，從事媒體、娛樂、設計、科技相關行業者，表現尤為突出，適合推出新企劃或挑戰高難度任務。創業者若想開發副業或新通路，也能獲得好成績。愛情運暢旺，單身者有機會透過男性友人或長輩介紹，結識幽默風趣的對象，兩人互動自然、關係將快速升溫；有伴者感情穩定，可計畫一起參加課程、健身或短途旅行，建立共同努力的目標。財運強盛，正財穩定、偏財運也旺，不但投資報酬亮眼，也有機會因抽獎而中大獎。宜見好就收，不宜衝動再加碼。

生肖雞

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運看似平穩，實則暗藏挑戰，上班族需留意因溝通誤會導致進度延誤；創業者或自由工作者要特別注意合約條款與報價細節，以免後續產生爭議。愛情運平平，單身者有望在職場或透過同事介紹而結識新對象，但應多觀察再投入；有伴者感情狀況多，易因另一半太投入工作而產生紛爭，也需提防第三者介入。財運吉中帶憂，雖有機會得到額外的紅利或獎金，但也易有突如其來的花費，尤其是生活用品、家電等，容易因損壞而被迫換新，需預留備用金以防不時之需。

生肖狗

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運暢旺，尤其是業務、運輸業工作者，表現亮眼，可主動提出改善建議或新構想，有機會得到重用或升遷機會；創業者可藉由數據分析或服務升級打開新局面。愛情運良好，單身者有可能在就醫或陪伴家屬時，認識條件不錯的對象；有伴者雖可能因身體不適而心情低落，但也因此看見對方的體貼與關心，感情反而更顯真摯。財運興旺，但流動性也大，雖有紅利、獎金或投資回報入帳，但也容易因社交活動、寵物、車輛維修等項目增加花費。理性分配支出，才能守住盈餘。

生肖豬

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運起伏不定，原本順利的計畫可能因外在因素而受阻。上班族需留意臨時任務或溝通誤會，避免情緒化回應；創業者要謹慎評估風險，市場變化快，宜穩守現有基礎，勿貿然拓點。愛情運低迷，單身者情緒波動大，容易被短暫好感吸引，要特別注意兩性界線，以免陷入桃色風波；有伴者需注意溝通方式，別讓生活瑣事成為導火線。財運下滑，開銷增加，多與健康、交通或家庭維修相關。建議暫緩投資與借貸，理性規劃支出，守住現金流就是最好的防護。

