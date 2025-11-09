台南一名曾因多次竊盜入獄的男子阿成（化名），去年10月才刑滿出獄，不到1年又重操舊業，一夜之間連闖2空門行竊，犯後雖坦承犯行，但卻拿出亡母當擋箭牌，稱母親過世「湊不出喪葬費」才犯案。法院審理後，依竊盜罪判他有期徒刑1年，可上訴。

判決指出，2025年9月13日深夜11時46分許，至隔（14）日0時32分許，阿成基於侵入住宅、踰越牆垣、毀壞門扇、攜帶兇器竊盜犯意，前往一名婦人住家，攀越民宅圍牆進入外圍空間，接著在現場拿取客觀上足供兇器使用的老虎鉗，剪斷大門上的鐵網，再用手伸入鐵網內開啟門鎖進入上址住宅，隨後偷走放在客廳椅子上的婦人錢包，得手後離開現場

隔天（14日）凌晨2時38分許至3時55分間，才剛闖完空門的阿成，經過台南建平里活動中心時，見到2樓窗戶沒關，又心生歹念，他攀爬而踰越窗戶，入內竊取放置該處的ACER行動筆電後離開現場。

法官指出，阿成過去曾犯竊盜等共10罪，經法院裁定應執行刑為有期徒刑1年10月，入監而於2024年6月9日執行上開罪刑完畢後，又接續執行另犯的公共危險罪有期徒刑6月，最後在2024年10月12日縮刑期滿出獄。未料，不到1年時間他竟再度犯案。

台南地院審理，阿成並非無謀生能力，竟任意竊取他人物品，顯然缺乏對他人財產尊重，同時影響住宅安寧，念及始終坦承犯行，並考量未與告訴人2人達成調解、和解或賠償損失；兼衡阿成竊得的物品價值、犯罪手段、自述案發時因母親過世「湊不出喪葬費」，而為犯行等節；最終阿成被依刑法竊盜罪，合計判處有期徒刑1年；全案可上訴。