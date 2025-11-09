有前科還不怕！一名男子阿國（化名）身為役齡男子，先前因妨害兵役罪遭法院判刑2月確定，卻仍不知悔改。這回他搬家後不報戶籍、躲避徵兵檢查，導致多次寄送通知都「石沉大海」。法官審理後，痛批他「明知役男義務卻再犯」，因此，依《妨害兵役治罪條例》第3條第5款判處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書指出，阿國在前（2023年）年才因妨害兵役案件被法院判刑2月，判決確定但尚未執行。沒想到他不僅沒有吸取教訓，反而再度挑戰法律底線。檢方調查發現，阿國多年前已搬離戶籍地，後來又搬到其他縣市居住，卻從未依法申報遷移。

由於他長期不在戶籍地，區公所無法聯繫本人，寄出的徵兵檢查通知也全數退件。因此徵兵檢查通知無法送達，導致整個徵兵程序被迫延宕。區公所查覺異常後，將案件移送市府，並由檢方偵辦。

阿國辯稱「不知道通知寄去哪裡」、「信箱太多沒看到」，甚至怪罪母親「早就不住戶籍地」，推說一切是誤會。檢方卻指出，他早有妨害兵役前科，對相關程序應「再清楚不過」，卻仍未申報遷居，明顯是刻意閃避徵兵檢查。

法官審理後認為，阿國明知自己屬於受管制的役齡男子，卻意圖避免徵兵處理，未依法通報住所遷移，致使通知無法送達、徵兵檢查無法進行，行為已構成妨害兵役治罪條例第3條第5款之罪。

法官指出，國家徵兵制度是維繫國防安全的基礎，若人人如阿國藉口搬家就人間蒸發，將導致兵役制度失能，「破壞公平、損及國防」。審酌阿國態度傲慢、辯詞狡辯，且曾有相同前科。日前依法宣判，阿國被判處有期徒刑3月，得易科罰金，每日以新台幣1000元折算。