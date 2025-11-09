男子阿國與越南籍妻子小萱（均化名）結婚不到兩年，婚後生活原本平順，不料，小萱在取得延長居留證的隔天，竟突然人間蒸發，手機封鎖、音訊全無。阿國苦等數月後，決定提起離婚訴訟，指控小萱「領證就跑」，懷疑對方婚姻動機不單純。法院審理後認定，兩人婚姻確已破裂、無回復可能，日前判准離婚。

判決書指出，阿國與小萱於2022年年底在越南結婚，並於隔年1月在台灣辦理登記。婚後小倆口同住生活，雖然經濟不寬裕，但感情一度穩定。但是結婚不到兩年，小萱便以「想去台北找親戚工作」為由離家。阿國起初並未多疑，但沒想到她一去不回，從此失聯。

阿國指出，小萱換領居留證後，延長居留至2028年2月，領證隔天即離家出走，連健保卡、存摺、護照、結婚證書都帶走，完全切斷聯繫。他多次撥打電話、發訊息都被封鎖，無法得知對方下落。對此，小萱辯稱自己是「壓力太大」，只是去台北找親戚做美甲，並非惡意離家。

不過法官調查後發現，小萱確實自2024年11月離家後未再返家，且半年來未與阿國有任何聯絡，顯見兩人婚姻實質上早已中斷。法官指出，婚姻應建立在相互扶持與共同生活基礎上，若雙方感情基礎全然破裂，客觀上難以期待恢復，即屬「難以維持婚姻之重大事由」。

法官審酌後認為，小萱在取得居留證後隨即離家，對婚姻毫無維繫意願，雙方的婚姻早已「有名無實」，再繼續維持只會徒增痛苦。因此，依據民法第1052條第2項規定，判決准予離婚。