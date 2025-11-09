遺產之爭揭開令人唏噓的家庭悲劇！法院近日判決，婦人小萱（化名）過世前立下自書遺囑，明確表示不願丈夫阿成（化名）繼承其任何遺產，並指定由胞兄阿國（化名）單獨繼承。法院審理後認為，阿成婚後長期對小萱精神虐待，未盡照顧責任，確已喪失繼承權，判准由阿國單獨取得小萱遺留財產。

判決書指出，小萱與阿成於2011年結婚，育有一子阿華（化名）。婚後阿成工作不穩、嗜花錢，時常伸手向妻子要錢，甚至盜刷信用卡、變賣金飾與鑽戒，導致家庭經濟陷入困境。更離譜的是，小萱罹癌後病情日益惡化，阿成不僅未盡照料之責，反而帶著兒子阿華搬離與小萱同住的舊宅，任由小萱孤身忍痛求生。

小萱在病榻上仍努力撐起生活，醫療與看護費多由娘家及友人協助。判決書也提到，小萱在生前多次向友人哭訴，丈夫態度冷漠、動輒言語辱罵甚至肢體推打，身上常見瘀傷。由於飽受折磨，小萱曾明確表示絕不讓阿成繼承，並於親筆寫了遺囑，將全部財產指定由兄長阿國繼承。

法官調查，小萱的遺囑全文由其親筆書寫、簽名、標明日期，符合民法規定之自書遺囑形式要件；且被告阿成、阿華經合法通知未出庭辯論，也未提出特留分扣減主張。法官認定，小萱生前受長期精神與生活虐待，符合民法第1145條所列「重大虐待」情節，並明確表示阿成不得繼承，依法應喪失繼承權。

法官指出，雖然遺產繼承通常須兼顧配偶與子女權益，但阿成與阿華父子從未出面照顧小萱，反使被繼承人小萱長期陷入精神折磨。法官認為，小萱遺囑內容有效，應尊重其遺願，裁定由阿國單獨繼承所有遺產。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。