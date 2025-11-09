桃園一名男子阿強（化名）明知女子小雪（化名）為有夫之婦，卻仍與她發展不當男女關係，不僅每日透過LINE密聊至深夜，更傳送大量「想脫妳褲子」、「很想開妳腿」、「要射進去」等露骨鹹濕訊息。人夫阿勇（化名）發現後氣炸，一狀告上法院求償80萬元。桃園地院審結，認定阿強確實侵害配偶權，情節重大，判他應賠償10萬元，可上訴。

阿勇主張，他與妻子小雪結褵多年，被告阿強卻無視其配偶權，從去（113）年4月前開始，便與他的妻子過從甚密，兩人經常透過通訊軟體LINE交談至深夜，阿強更傳送大量內容曖昧、煽情，甚至涉及性愛的文字，嚴重逾越普通朋友份際，破壞他婚姻生活的圓滿幸福，因此向阿強求償80萬元精神慰撫金。

法院審理時，阿強經合法通知，並未出庭辯論，也未提出任何書狀聲明，因此依法視同自認原告主張。法官當庭勘驗阿勇提出的LINE對話截圖，內容發現阿強以「哥哥」自稱，對話露骨程度令人咋舌。

對話中，阿強不僅多次表白「我喜歡妳，不在乎妳是人妻」、「我對妳就像對女朋友」、「妳就是讓我想結婚的人」，更有大量性暗示及煽情文字，包括：「可以讓我夢到妳衣服都沒有被我欺負的樣子嗎？」、「真想抱抱妳要脫妳褲子」、「不然我整天很想開妳腿⋯怎麼有辦法好好睡覺」、「後面環抱妳的腰抓著妳臀部可以嗎」、「不行拔出來。我要射進去」等。

法官認為，這些對話內容已明顯超越社會一般男女正常交往分際，屬於男女間私情往來，足認阿強行為已不法侵害阿勇基於配偶關係的身分法益，且情節重大，應負侵權行為損害賠償責任。

法官審酌兩造學歷、職業、財產所得狀況，以及阿強的加害程度、行為內容與情節，認為阿勇求償80萬元過高，最終裁定阿強應賠償阿勇10萬元為適當，全案仍可上訴。