台北市一名酒吧男服務生，被控利用女客人酒醉無力抵抗之際，在旅館內性侵得逞。儘管被告矢口否認犯行，台北地院審理後，認定他違反女方意願，事後還冷處理被害人質問，犯後態度不佳，依強制性交罪判處有期徒刑3年10月。全案可上訴。

判決指出，彭姓男子在台北市一家酒吧擔任外場服務生，結識常來消費的A女。去年5月19日晚間，彭男得知A女到酒吧喝酒，雖當天他休假仍在酒吧打烊前趕到。待A女友人離去後，兩人繼續飲酒至凌晨。

A女因不勝酒力嘔吐，打算搭計程車回家。彭男見狀，以「可能會吐在車上」為由，提議到附近旅館休息，並保證不會亂來。A女勉強同意，兩人一同入住旅館。

不料，進房後彭男竟獸性大發，不顧A女以「你不是保證不會對我做任何事」等語拒絕，強行撫摸其身體並褪去衣褲，壓制A女雙手後性侵得逞。過程中，恰巧A女同事因聯繫不上她而不斷來電，A女趁機佯稱是家人來電，才得以脫身衝出旅館。

案發後，A女傳訊質問彭男「你說不會對我怎樣的」、「有點過了」，彭男卻已讀不回。A女在同事鼓勵下驗傷報案。

法院審理時，彭男辯稱兩人未發生性行為，是A女主動要求去旅館。但合議庭根據A女指證、同事證詞及對話紀錄，認定彭男利用A女信任及其酒醉狀態犯案，事後雖以5萬元和解，卻始終否認犯行，未能真誠悔悟，因此依強制性交罪判處有期徒刑3年10月。全案可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595