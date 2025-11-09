高雄一名何姓女子委託郭姓設計師進行住宅裝修工程，卻因故鬧翻，何女不滿郭男中途撤場，憤而提告求償80萬餘元。然而，橋頭地院審理後，案情出現大逆轉。法官根據雙方一份關鍵的LINE通話紀錄，認定是何女自己先喊「我不要做了」、「認賠出場」，雙方合意終止契約，因此判何女全部敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，這起裝修糾紛起因於雙方在112年4月簽訂總價逾300萬元的工程合約。何女主張，她已依約支付第一期工程款73萬餘元，及匯款115萬（含追加工程第一期款及系爭工程第二期款）但郭姓設計師卻在施工期間，無故要求她簽署停工切結書，並擅自將工程款115萬匯回、撤離工班，明顯惡意停工，導致她的房屋無法如期完工出租。

何女據此提出三項求償：第一，她認為郭男已施作的部分僅值28萬餘元，因此對方應返還「溢領」的工程款43萬餘元；第二，因工程延誤，她預期可獲得的租金收入損失27萬元；第三，因糾紛導致她精神焦慮，求償精神慰撫金10萬元，總計求償80萬4千元。

面對指控，郭姓設計師方面則提出截然不同的說法。他辯稱，是因為雙方對於發票稅金問題喬不攏，何女在112年5月12日的LINE通話中，明確多次表示「我不要做了」、「我都不要了」、「合約簽了，我認輸，我認賠出場」，甚至當他主動表示要核算已用材料費用退錢時，何女還拒絕說「不用」、「誰沒有欠誰，一清二楚」。郭男主張，這是何女主動終止契約，並拋棄了返還工程款的請求權，他隨後撤場只是尊重對方決定。

橋頭地院合議庭審理後，將雙方的LINE通話譯文作為關鍵證據。法官認為，從對話中可見，是何女先表達了「任意終止」契約的強烈意願，並在對方提出退款時，多次表明「不用」、「認賠」，雙方後續已達成「以已付訂金抵扣已做工程，此後互不相欠」的合意。

法官指出，既然契約是經由雙方「合意終止」，並有特別約定，就與「可歸責於承攬人（設計師）」的違約終止情況不同。因此，何女事後再回頭主張對方債務不履行、要求賠償租金損失及精神慰撫金，均於法無據。此外，何女也無法舉證證明對方「溢領」工程款的具体事證。

最終，法院駁回何女全部訴訟請求，判她敗訴，並須自行負擔訴訟費用。全案可上訴。