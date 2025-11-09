以為暑假學校沒課，路邊停車就沒事？一名黃姓車主在去年7月3日，將愛車停在台中市北屯區東光國小側門旁，結果慘遭開罰900元。他不服裁決，主張當時是暑假、學校又沒上課，一狀告上法院要求撤銷罰單。如今判決結果出爐，法官駁回他的訴求，判他敗訴，還得自行負擔300元訴訟費，可上訴。

判決指出，這起爭議發生在台中市北屯區南興一路，也就是東光國小側門旁。該路段設有明確的「禁止停車」標線與標誌，旁邊還立了一面告示牌，上面寫著「上課日禁止停車，其餘時段開放」。黃男主張，當時是7月暑假，學校根本沒上課，他依「其餘時段開放」的指示停車合情合理，員警不應開單。他還搬出台中市政府「開放校園周邊停車」的美意，質疑警方執法過當，並強調標誌上的「上課日」定義不清，害市民無所適從。

然而，交通部公路局新竹區監理所答辯時戳破黃男的「暑假說」。監理所強調，東光國小「附設幼兒園」當天正常上課，完全符合「上課日」的條件。此外，告示牌上清楚寫明「週一至週五，上課日：07：00～17：30」，根本沒有模糊空間。

法院審理後，認同監理所的說法。法官指出，告示牌內容明確，所謂「上課日」就是指週一至週五，並未排除寒暑假；加上國小附設幼兒園本來就沒有寒暑假，當時確實是上課狀態。法官更打臉黃男引用的市府政策，強調那是開放「校園內部」供民眾休閒，與「周邊道路」能否停車完全是兩碼子事。

最終，法官認定黃男違規事實明確，900元罰單開得有理，駁回他的訴求。全案可上訴。