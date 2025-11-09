美國前中情局（CIA）官員、曾任國務院反恐辦公室分析師的強森（Larry C. Johnson）週六（8日）邀請前美國國防部長顧問、退役上校麥葛瑞格（Douglas McGregor）進行對談，探討烏克蘭戰爭帶來的戰術與戰略轉變，並反思美國軍方長年對於敵手的錯誤認知與制度性傲慢。

在全文開始前我想先介紹一下這位波斯灣戰爭的傳奇裝甲指揮官，麥葛瑞格為川普第一個任期國防部長顧問，曾在第一次波斯灣戰爭期間擔任作戰指揮官，實際在第一線指揮了「東73之戰」（Battle of 73 Easting），面對伊拉克共和衛隊，麥葛瑞格領導一支包含19輛M1艾布蘭坦克、26輛M2布雷德雷步兵戰鬥車和4輛M1064迫砲車的部隊。

1991年2月26日在沙塵暴的不良天後下，推進到東73線，並在一場持續23分鐘的戰鬥中，麥葛瑞格領導的部隊摧毀了近70輛伊拉克裝甲車輛，而已方「無人傷亡」。

戰爭初期的俄軍作戰模式

麥葛瑞格指出，烏俄戰爭打響時原被視為「機動戰」（maneuver warfare），連他當時都這麼認為，但無人機的廣泛應用徹底改變戰場型態，使傳統依靠「陣地優勢」（positional advantages）的理論失效。他說：「美軍與英軍以及俄羅斯長久以來都是『優勢火力型軍隊』，並非真正擅長機動戰。歷史上能有效運用機動戰的，其實只有德國人。」

他進一步表示，俄軍從一開始即以火力投射為核心：「俄國歷史上就重視遠程打擊與砲兵火力。拿破崙當年面對俄軍時也吃過這個虧。」

麥葛瑞格回顧戰爭初期，俄軍行動受到政治限制，他認為：「普丁不想在一開始就大量殺戮，他真心相信烏克蘭人會理解俄方的立場。」但當戰事延長，面對常備兵力40萬、後備兵力48萬的烏克蘭軍，數量趨於劣勢的俄軍逐步調整策略，從「避免傷害」轉為「縱深防禦」與「火力主導」模式，反而逐步掌握主動。

轉向縱深防禦；實戰經驗具反饋渠道

他特別點評俄軍將領如蘇洛維金（Sergei Surovikin）採取「彈性防禦」（elastic defense）的決策，讓俄軍建立起防線縱深、火力互聯與情報監控整合的體系，最終轉化為幾乎難以突破的防禦網。「這種戰法類似一戰時德軍對俄軍的策略──讓敵人自己在密集砲火下被消耗殆盡。」

與此同時，麥葛瑞格也指出，俄軍內部出現一種「實戰反饋文化」，並列舉赫爾松方面的俄軍部隊因指揮失當而集體寫信批評上級，甚至公開至媒體，結果指揮官被撤換，「普丁聽進去了，這凸顯出俄軍裡面存在民主現象。美軍相反，只會掩蓋錯誤。」

Russian MoD 🇷🇺 reports massive losses of the Ukrainian forces today.



3 tanks, 6 armored vehicles, 4 motor vehicles, 3 artillery systems, and 500+ servicemen.



And there is video corroboration for these losses.



The counter-offensive is pointless slaughter. Ukraine cannot win. pic.twitter.com/C735pnHvx8 — Clandestine (@WarClandestine) July 9, 2023

他認為，俄軍之所以越打越強，是因為「從失敗中修正、從基層回饋中進步」。相對地，美軍高層仍固守過時理論。「像（前美國陸軍上將）裴卓斯（David Petraeus），竟然還在談『聯合兵種作戰』，那是1940年代的語言。他們完全沒理解這場戰爭的新樣貌。」

烏軍士兵沒問題，西方軍事顧問害死人

談及烏軍表現，麥葛瑞格直言：「烏軍戰術災難連連，其根本問題不在於烏軍士兵，反而是西方顧問。」他批評美、英軍事顧問給予的戰術建議往往帶來致命錯誤，導致烏方損失慘重。「這些顧問是從阿富汗失敗的團隊裡再被拿出來的，還在重演同樣錯誤。」

他回憶自己在1991年波灣戰爭中使用M1艾布蘭主力戰車的經驗，直指該型車「熱源過強、燃油消耗驚人、維修困難」，並指出俄軍正學會避免這些後勤陷阱。「他們從錯誤中改進，我們卻仍在自我吹噓。」

麥葛瑞格認為，美國軍方長年陷入文化性傲慢，導致對敵人評估失真。「從二戰到韓戰、越戰，我們總以為對手愚笨軟弱，結果一再被打醒。」

美軍文化傲慢已久，學不會歷史教訓

他引用麥克阿瑟與李奇微的例子，說明即使是老一輩名將，也曾在戰後承認低估敵軍。「我們總以為自己更聰明、更強大，但每當這麼想時，就已經錯了。」

強森則補充，俄軍將領普遍對美軍保持尊重，即使批評政策，也少有輕蔑態度。他感嘆：「反觀美國將領，習慣用侮辱的語氣談論俄軍，卻忽視對方其實正快速進化。」

麥葛瑞格總結指出，烏戰對美國最大的警訊不在戰場，而在體制。「俄軍的進步來自真實反饋，美軍的停滯來自制度傲慢。當我們還在談論如何讓將軍上電視講漂亮話時，俄軍已經學會如何打一場現代化的砲兵與無人機作戰。」