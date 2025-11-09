全球投資人近期對AI概念股的高估值感到不安，市場泡沫疑慮升溫。專家警告，根據一項可用於判斷短期買賣時機的指標「黃金／白金比」（gold-platinum ratio），未來12個月內，美股恐將出現一場「血洗式修正」，跌幅可能高達16%。

黃金/白金比率暴跌 美股後市不妙

MarketWatch專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）指出，研究人員分析發現，「黃金／白金比」是預測股市未來12個月走勢的可靠先行指標，其準確率甚至超越多數報酬率指標。該比率自今年4月的高點一路下跌，到7月時已暴跌近40%，據模型推估，這樣的走勢往往對應美股12個月可能重挫約16%。

「黃金／白金比」為何能成為判斷市場時機的可靠指標？赫伯特解釋，黃金價格反映的是經濟與地緣政治雙重風險，而白金則主要聚焦於經濟面風險。因此，當黃金／白金比下降時，代表地緣政治風險正逐漸降溫，股市不再需要過高的預期報酬率，來補償投資者承擔的額外風險。

他進一步指出，這項指標與美國經濟強弱無關，因為經濟面因素在比率的分子與分母中已相互抵消。目前信號顯示，市場為地緣政治風險支付的高額溢價正在快速消失。

今年夏天，許多華爾街的「樂觀派」選擇忽視黃金／白金比發出的警訊，認為短線暴跌只是偶發因素所致。然而，四個月過去，該比率並未明顯回升，僅較低點略有反彈，顯示底部形態已經確立。

歷史走勢來看 市場有2種常見劇本

赫伯特提醒，黃金/白金比並非每次都能精準預測市場走勢，也無法指出未來12個月股市何時開始下跌。從歷史走勢來看，市場有兩種常見劇本，一是再上漲數月，隨後急速崩跌；另一種則是長期緩跌、步入陰鬱的溫和熊市。

無論哪種情況，黃金／白金比創下史上最大跌幅之一，都為美股敲響了警鐘，投資人需保持警覺，尤其在AI股票估值過高之際，短期內可能面臨劇烈波動與風險。