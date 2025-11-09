到路口沒有轉啊！有位高雄駕駛抱怨，因要右轉提前靠右行駛，卻被民眾檢舉「在多車道不依規定駕車」，吃上600元罰單，讓他不滿表示「原來右轉靠右也不能提早」，長知識了。此違規罰單被PO上網後，網友也看傻眼，表示「你有經過一個路口了」、「大家塞車你把自己當機車，不檢舉你要檢舉誰？這麼聰明在台灣是要收罰單的」。

一名駕駛在臉書社團「台灣罰單／交通／違規 討論區」分享一張自己被開的罰單，並提到「原來右轉靠右也不能提早」，不然會被民眾檢舉，這次違規讓他長知識了，並對檢舉者表示「希望檢舉的你都不會違規」。

有駕駛因要右轉前，提早先往右靠被民眾檢舉，吃上600元罰單。（圖／翻攝自臉書台灣罰單／交通／違規 討論區）

從曝光的罰單顯示，駕駛違規日期為2025年9月26日上午11時39分，違規地點在高雄市小港區小港路上，違規事實為（民眾檢舉案件）在多車道不依規定駕車，違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第4款，駕駛被罰600元。

罰單上的違規畫面顯示，小港路只是雙線車道，而駕駛開的深色轎車行駛於機慢車行駛的慢車道上，且前方有路口轉彎處仍繼續往前行，並未右轉且還超越一輛貨車繼續前進。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示：「你到路口沒有轉啊」、「上次我這樣右轉被檢舉『未按標線…』開單」、「你有經過一個路口了」、「沒寫機慢車道，誰知道是路肩還是機車道」、「會不會是靠右邊過了一個巷口還沒右轉」、「只能在要轉入的路口前才能靠右」、「大家塞車你把自己當機車，不檢舉你要檢舉誰？這麼聰明在台灣是要收罰單的」、「用慢車道直線超車？」、「規定是前30公尺，你不會是前個路口就匯入了吧？」。

據《168交通安全入口網》指出，《道路交通安全規則》第102條規定，汽機車要右轉時，應在路口30公尺前顯示方向燈，並先換入外側車道、右轉車道或慢車道，行駛至路口後再行右轉。若行駛於內側車道卻直接在路口右轉，容易與外側車道的直行車輛產生衝突，路口也因此發生許多車禍。