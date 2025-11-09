「健康老」是當今養生的重要原則之一。《紐約郵報》6日報導，美國保健長壽診所Valor Wellness長壽醫師凱迪（Shayne Keddy）最近在社群平台TikTok發布短片示警，多數人在自家與「沉默殺手」為伍多年不自知，從人體荷爾蒙濃度、睡眠品質與長期保健層面觀察住家環境而言，至少4種居家物品務必立即遠離，以免斷送健康。

大多數人以為無害的香氛蠟燭，其實是悄聲無息的殺手。凱迪說，蠟燭燃燒時會釋放苯、甲醛等化學物質，這些毒物長期吸入對身體有害。苯是已知致癌物，與白血病等其他血液癌症有關，也會刺激呼吸道。接觸高濃度甲醛會刺激皮膚、眼睛、鼻子、喉嚨，甚至增加罹癌風險。在室內燃燒香氛蠟燭會降低空氣品質，導致人體接觸上述化學物質風險增加。還有研究指出，未點燃的蠟燭也可能釋放毒素。

第二樣是空氣清新劑，包括插電式芳香劑、噴霧、車用芳香劑。凱迪指出，這些產品以多種化學物質混合而成，部分成分在某些國家列為禁用品，在美國仍有不少產品使用，例如香料化學物質鈴蘭醛（Lilial）具有生殖毒性，合成香料HICC會引發皮膚過敏，雙雙遭歐盟進用。這些物質即使微量接觸仍可能導致偏頭痛、氣喘、呼吸困難、皮膚刺癢，也與神經系統問題有關。

第三樣是深受許多人喜愛的零嘴：微波袋裝爆玉米花。凱迪說：「很多人聽到這一項超吃驚，因為它似乎比洋芋片更健康。」實際上，袋子內面含有化學物質PFAS（全氟烷基化合物），不會自然分解，號稱「永久化合物」。爆米花袋加熱時，PFAS會滲入玉米花之中，最終攝入體內。曾有研究發現，天天吃微波袋裝爆米花，1年後體內PFAS含量比平均值高出63%。凱迪建議，想吃爆玉米花最好用傳統的空氣式爆米花機烹調，或把摻了適量油與鹽的玉米放進鍋子裡放爐子加熱，比較保險。

夜燈是常見的家居用品，很多人習慣開著夜燈入睡。（示意圖：shutterstock／達志）

最後一位隱形殺手是夜燈，無關毒性，卻是影響生理時鐘的元凶。人體晝夜節律、荷爾蒙釋放、24小時體溫週期，都可能因為如此常見的夜間裝置受到擾亂。凱迪指出，冷光LED也會讓大腦以為置身於白天時段，導致褪黑激素延遲分泌，影響睡眠。藍光比綠光危害更大，其後果不只昏昏沉沉，長時間暴露於藍光環境可能與第二型糖尿病、心臟病、肥胖、某些癌症有關。若非點夜燈不可，醫師建議使用暖色調燈泡。