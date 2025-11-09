消除士運用ChemPro100i化學戰劑偵檢器進行再次檢測，確認戰劑濃度降至安全範圍，確保人員恢復戰力。（記者謝承宏攝）

為驗證化學兵專業職能，陸軍36化學兵群偵消營日前實施基地專精鑑測，官兵運用化學戰劑偵檢器、核生化偵檢車等裝備進行污染檢測，並針對「人員消除站」實施開設流程暨綜合演練，在時限內完成除污演練，期協助受支援單位恢復部隊戰力，展現偵消專業能量。

開設人員消除站 分工完成任務

36化學兵群偵消營日前實施基地專精鑑測，針對官兵各專業專長進行測驗，驗證個人職能，並模擬支援地區遭受化學污染後進行偵檢消毒情境。官兵在受命後，依序完成任務下達、行軍部署與化學偵檢標定等前置作業，隨後由輕消班開設人員消除站，執行污染排除程序。透過各職務分工與協同演練，逐步強化專業職能，完善基地訓練整備。

貼近實戰場景 提升臨戰能力

過程中，由偵檢班首先進入污染區域，實施化學戰劑與工業毒性化學物質的危害辨識與範圍標定，確保後續作業安全無虞。隨後，輕消班官兵依據地形與風向條件完成人員消除站開設，並引導受污染人員依序通過各作業站，進行裝備與衣物脫卸，接著在沐浴站接受全身消除處置。最後，官兵通過複偵區、補給區及醫療區，完成人員除污作業。

其中，化學兵在複偵區執行作業格外謹慎。在人員完成沐浴站清洗後，消除士運用ChemPro100i化學戰劑偵檢器進行再次檢測，確認戰劑濃度降至安全範圍，確保人員恢復戰力。此外，為貼近實戰場景，鑑測官亦於演練中模擬包括機具故障、風向突變及熱中暑等突發狀況，驗證官兵臨機應變與指揮能力，有效提升偵消應處效能。