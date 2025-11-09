劉育昊下士。（記者謝承宏攝）

陸軍36化學兵群偵消營在官兵高度默契配合下，順利完成人員消除作業，偵消3連輕消班班長吳蘋軒上士認為，訓練最有效的方式就是實際搭設與反覆操作，包含各站距離、裝備配置與作業流程，讓每位官兵均能熟記編組與職掌，他也會同時檢核各項細節，以確保消除作業能迅速到位。

吳蘋軒表示，基地及專精整備期間進行消除站開設，是檢驗平時訓練成果的重要時機，在時限壓力下更能凸顯平日所學，將戰力發揮至最大；另今年班上有1年期義務役官兵加入，他依據自身經驗調整訓練方式，更強化雙向溝通，以專業而非階級領導，協助義務役融入團隊，強化默契，相信能在此次基地任務中取得佳績。

偵消3連偵檢士劉育昊下士因需深入污染區執行取樣與標定，是偵消編組中的高風險職務。劉育昊指出，與消除班相比，偵檢士必須更長時間暴露於高危險環境，因此透過嚴格監控供氣系統與濾毒罐使用狀況，確保防護完整，避免自身遭受污染，並保障後續部隊消除作業安全推進。

劉育昊表示，今年首次以偵檢士身分參與基地測驗，認為是職涯的重要進展，過去曾有擔任消除士的經驗，使他能快速適應流程與裝備運用，為執行高風險偵檢任務奠定基礎。他期許自己能在此次鑑測展現成果，不僅驗證專業能力，也能持續精進戰技守護家園，成為部隊中值得信賴的化學兵幹部。