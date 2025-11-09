近日高雄阮綜合醫院爆發一起醫療糾紛，原因在於病患家屬沒有掛號，就擅自闖入診間要求醫師說明病情，遭到拒絕後竟惱羞嗆醫師缺錢，氣得醫師情緒失控衝出來互罵，而家屬也將影片PO上網公審，卻反遭一面倒酸爆，嚇得趕緊刪除影片，但已遭醫師提告。而該名女子PO文也曝光，網友看了傻眼批評根本是睜眼說瞎話，難怪要刪文。

該名女子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，要求醫界多一份同理心，稱母親已高齡88歲，前一天與居服員去看診，醫師回應要更詳細說明病情，因此請擇日再跟家屬來一趟。隔天自己陪媽媽去抽血，護理師說該名醫師今天有看診，要不要趁現在詢問一下，她才會到診間，在外面耐心等待一個多小時，卻被告知要掛號才能問病情，感嘆還要再繳一次掛號費，更稱被醫師冷回「你沒來過，別問那麼多，高齡者缺血補血就好」，讓她聽得很難過，質疑健保資源到底用在哪？更呼籲醫師要有同理心。

該名女子在爆料公社公開版公審醫師，卻全程不提自己無理行為，遭網友修理後，不到半天就緊急刪文。（圖／翻攝自Threads）

然而當事的黃姓醫師還原情況，表示女子沒掛號就闖入診間，他要求先去掛號後，女子在診間外足足鬧了一個小時，中間一直高分貝大酸「醫師是很缺錢嗎？你們醫院很缺錢嗎？問幾個問題也要掛號收錢？有在這樣子當醫師的嗎？是藉機要跟健保局要錢嗎」，黃醫師說受不了這種羞辱，才會衝出去跟對方理論，並通知掛號處註記，將母女倆列入黑名單，同時報警提告妨礙名譽。

女子全然不提自己的無理行為，也遭網友砲轟睜眼說瞎話：「難怪被修理到刪文」、「自己的部分不要刻意省略啊」、「怎麼不敢提自己的作為啊」、「原來在外面大吼大叫叫做耐心等待，學到了」、「沒掛號就沒辦法調病歷，你當醫師會通靈哦」、「活該被黑名單」、「台灣永遠不缺這種鯛」、「哇靠，事情跟你的描述完全不一樣耶，怎麼刪文了，不繼續嗆嗎」。