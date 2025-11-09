第26號颱風鳳凰持續增強，在今天（9日）凌晨2時許暴風圈已接觸菲律賓，持續往呂宋島前進，預估颱風將在11日上午開始北轉，並於13日上午登陸台灣中部一帶穿過台灣，14日上午從宜花一帶出海。而麻煩的是，鳳凰的外圍環流會先與東北季風交合，產生共伴效應，率先為北部、東部帶來豪大雨，緊接著颱風本體登陸，至於登陸時的強度，要看南方海域是否能讓颱風迅速減弱，目前各模式預估仍有分歧。

鳳凰颱風目前以時速27公里速度，朝西轉西北西前進，中心氣壓已低至930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里，雖然增強並未如預期強勢，且北轉後會開始減弱，但由於風場極大，對台灣威脅仍不可小覷。

由於鳳凰颱風北轉時間點比預期晚，因此登陸時間也往後延至13日白天，並預估14日清晨在宜花一帶出海。（圖／中央氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前AI系集每條線都指向台灣，相當一致，侵襲台灣機率已近乎100%，雖有模式認為會鬼轉往西南方朝中南半島，但機率非常低，若無意外，12日鳳凰暴風圈就會開始接觸到南部陸地，並於13日凌晨在彰化到台南一帶登陸。

天氣風險公司資深顧問「卡大」吳聖宇表示，鳳凰進入南海後繞出去的距離比預期遠，因此登陸時間也從原先預估的12日白天改為12日晚上到13日凌晨，影響台灣一整天，直到13日晚間至14日凌晨出海。至於登陸地點仍有變數，從中部以南的任一個點都有機會，而這些都會影響下周三、四的各地風雨變化，詳細地點仍要等到明天才會較為明朗。此外，外圍環流與東北季風的共伴效應，預估明起就會開始對台灣造成影響，北部與宜蘭、花蓮須防範豪大雨。

若鳳凰颱風從中部登陸，將打平兩項紀錄，其一是自1986年韋恩颱風後，時隔39年第二個在台灣中部登陸的颱風；其二是自1967年強烈颱風吉達後，時隔58年第二個在11月登陸台灣的颱風。