德國運動型汽車改裝公司BRABUS是公認頂級的豪華品牌之一，其車款最低千萬起跳，其客製化的獨特性更吸引頂級富豪瘋搶，足球金童C羅也是BRABUS粉絲之一，如今BRABUS在台卻出現「冒名版」，卻有人在報關時鑽取漏洞，將賓士車報成BRABUS還順利通關，該男子更得意洋洋、四處炫耀，讓BRABUS在台灣總代理三一國際忍無可忍，現已向海關和車安中心投訴，希望能讓該車「驗明正身」。

足球金童C羅2020年收到女友所贈的Brabus G V12 900，讓他笑到合不攏嘴，更開心的在個人社群網站上炫耀。（圖／翻攝Cristiano Ronaldo IG）

BRABUS於1977年在德國成立，專門為賓士車進行改造和升級，主打客製化和獨一無二，從車款外觀、皮革材料、音響品質到縫線顏色都能隨客人心意打造，每台要價動輒千萬起跳，甚至還有9位數的億級豪車，而該公司主打「金字塔最頂層」，全球頂級富豪往往以車庫有BRABUS的夢幻車款為榮，該品牌如今卻出現「冒名版」。

「我們代理BRABUS10年了，第一次遇到這種事情。」三一國際董事長陳睿謙說，該男子曾在三一購買BRABUS車款，但因雙方對關稅計算有分歧，雙方對簿公堂，而他為了潑三一髒水，將市價不到千萬的Mercedes-AMG G 63，送到BRABUS改裝廠裝上BRABUS G900的部分零件，進口時向海關宣稱其為市價2500萬元起跳的BRABUS G900，竟還順利通關。

有人鑽海關漏洞，將改裝的賓士車當成BRABUS引進，BRABUS則發文，強調求在台灣的任何官方文件中，不得將該車標示或登記BRABUS。（圖／讀者提供）

陳睿謙表示，BRABUS改裝車輛分為部分改裝和全部改裝（Complete car），「Complete car」有專屬的出廠文件，猶如車子的身分證，且每一台都有特定編號，如該男的部分改裝車輛則只能稱為改裝後的賓士車，他進口的車輛自然不會有BRABUS的製造證明，他卻持改裝證明報關，導致海關在失察下放行。

「賓士說這是賓士的車，BRABUS說這是賓士的車，只有海關說這是BRABUS的車。」陳睿謙提到，德國的賓士母公司和BRABUS母公司都已出示正式文件，賓士直言該車為其製造，BRABUS更清楚表示該車不符合BRABUS完裝車的標準，要求在台灣的任何官方文件中，不得標示或登記BRABUS品牌，且不享有任何BRABUS保固或技術支援。

即使兩邊公司都已表明立場，身為「假G王」的男子仍得意洋洋，在外四處宣揚自己「進口BRABUS」的豐功偉績，不斷向其朋友們表示引進BRABUS不須透過在台總代理，光靠他自己就能搞定，總總言論讓陳睿謙忍無可忍，現已向海關提出申訴。

「車子品牌之所以重要，最關鍵的還是在安全，倘若有狀況該找誰負責。」陳睿謙強調，車廠會對自家生產的車子負起責任，如意外發生便會啟動相關調查和賠償，而如今該男子顛倒品牌，讓受其蒙騙者恐有錯誤認知，倘若真的找他買車，甚至會花費大把鈔票卻只得到一台冒牌貨。

「消費者要看清楚，不要付了幾千萬成為笑話一個。」陳睿謙也呼籲消費者擦亮眼睛，別讓假BRABUS魚目混珠，而全案已交由海關和車安中心重新審核中，後續更不排除採取法律行動討回公道。

